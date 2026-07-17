Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 JUL 2026 | 24º
X
Somos Deporte

Mitre recibe a Racing de Córdoba con la urgencia de volver al triunfo

El Aurinegro atraviesa un delicado presente y necesita cortar la mala racha para salir de la zona de descenso. El encuentro se jugará este viernes desde las 16, por la fecha 21 de la Primera Nacional.

Hoy 07:03

Mitre afrontará este viernes un partido clave cuando reciba a Racing de Córdoba desde las 16 en Roca y Tres de Febrero, por la 21ª fecha de la Primera Nacional. El conjunto santiagueño necesita volver a sumar de a tres para comenzar a salir de la complicada situación que atraviesa en la tabla.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El equipo dirigido por Biaggio no logra encontrar el rumbo. Desde la llegada del entrenador todavía no pudo ganar y acumula dos partidos sin victorias bajo su conducción. Además, el Aurinegro arrastra seis encuentros consecutivos sin triunfos, con un saldo de cinco derrotas y un empate, siendo la última la dura caída por 3-0 ante Estudiantes de Caseros.

La campaña mantiene a Mitre en el 17° puesto, en zona de descenso, con 18 puntos, producto de tres victorias, nueve empates y ocho derrotas. Por eso, el duelo frente a Racing aparece como una gran oportunidad para cambiar la imagen y comenzar la remontada en el campeonato.

Enfrente estará Racing de Córdoba, que ocupa el 11° lugar con 24 unidades, luego de cosechar seis triunfos, seis empates y ocho caídas. La Academia cordobesa llega con el ánimo en alza tras imponerse 3-2 sobre Acassuso, resultado que le permitió volver al triunfo y acercarse a los puestos de clasificación.

Con la necesidad de hacerse fuerte como local, Mitre buscará reencontrarse con la victoria y darle una alegría a su gente en un partido de enorme importancia para sus aspiraciones de permanencia.

Datos del partido

  • Partido: Mitre (Santiago del Estero) vs. Racing de Córdoba
  • Competencia: Primera Nacional – Fecha 21
  • Día: Viernes
  • Hora: 16.00
  • Árbitro: Lucas Cavallero

TEMAS Club Atlético Mitre Primera Nacional
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Detienen en Salta a dos bolivianos y secuestran una avioneta que había partido de Santiago del Estero
  2. 2. Incidente en programa español genera disculpas y regreso de periodista
  3. 3. Norma Fuentes participó de la presentación del libro “El municipio santiagueño en el siglo XVIII”
  4. 4. España: confirman el juicio contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, por tráfico de influencias y malversación
  5. 5. River inicia el segundo semestre ante Aldosivi por la Copa Argentina
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT