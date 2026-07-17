Mitre recibe a Racing de Córdoba con la urgencia de volver al triunfo

El Aurinegro atraviesa un delicado presente y necesita cortar la mala racha para salir de la zona de descenso. El encuentro se jugará este viernes desde las 16, por la fecha 21 de la Primera Nacional.

Hoy 07:03

Mitre afrontará este viernes un partido clave cuando reciba a Racing de Córdoba desde las 16 en Roca y Tres de Febrero, por la 21ª fecha de la Primera Nacional. El conjunto santiagueño necesita volver a sumar de a tres para comenzar a salir de la complicada situación que atraviesa en la tabla.

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El equipo dirigido por Biaggio no logra encontrar el rumbo. Desde la llegada del entrenador todavía no pudo ganar y acumula dos partidos sin victorias bajo su conducción. Además, el Aurinegro arrastra seis encuentros consecutivos sin triunfos, con un saldo de cinco derrotas y un empate, siendo la última la dura caída por 3-0 ante Estudiantes de Caseros.

La campaña mantiene a Mitre en el 17° puesto, en zona de descenso, con 18 puntos, producto de tres victorias, nueve empates y ocho derrotas. Por eso, el duelo frente a Racing aparece como una gran oportunidad para cambiar la imagen y comenzar la remontada en el campeonato.

Enfrente estará Racing de Córdoba, que ocupa el 11° lugar con 24 unidades, luego de cosechar seis triunfos, seis empates y ocho caídas. La Academia cordobesa llega con el ánimo en alza tras imponerse 3-2 sobre Acassuso, resultado que le permitió volver al triunfo y acercarse a los puestos de clasificación.

Con la necesidad de hacerse fuerte como local, Mitre buscará reencontrarse con la victoria y darle una alegría a su gente en un partido de enorme importancia para sus aspiraciones de permanencia.

Datos del partido