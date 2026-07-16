Norma Fuentes participó de la presentación del libro “El municipio santiagueño en el siglo XVIII”

La intendente Norma Fuentes participó de la presentación del trabajo del historiador Héctor Peralta Puy, editado por la Editorial Municipal Multimedial Santiago Ciudad, en el marco de las actividades por el 473° aniversario de la Madre de Ciudades.

Hoy 22:58

La intendente, Ing. Norma Fuentes, acompañada por el subsecretario de Cultura de la Provincia, Juan Leguizamón, participó de la ceremonia de presentación del libro “El municipio santiagueño en el siglo XVIII” del historiador y escritor Héctor Peralta Puy, cuya obra estuvo a cargo de la Editorial Municipal Multimedial Santiago Ciudad.

El evento se concretó en el marco de la propuesta cultural por el aniversario de la ciudad, momento en que el autor acompañado por el director del Archivo Histórico de la provincia, Juan Manuel Viaña, expusieron un resumen de la investigación y el prólogo de la obra.

En esa ocasión, la intendente Fuentes destacó que se trata de una de las primeras publicaciones que se concreta a través de la editorial municipal, en este caso de un joven escritor cuyos padres pertenecen a la familia municipal y que en su obra refleja el valor histórico que tiene el mismo, dando a conocer el origen de la ciudad.

Luego, el escritor hizo entrega de ejemplares de su publicación a representantes de instituciones educativas de la ciudad y a las autoridades presentes y concluyó con un agradecimiento a la Ing. Fuentes y al municipio por apoyar el trabajo de investigación histórica.