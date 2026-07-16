La intendente Fuentes asistió a la misa central en honor a la patrona de la ciudad, la Virgen del Carmen

La jefa comunal estuvo acompañada por los secretarios de Gobierno, Walter Medina Salomón y de Obras Públicas, Rosa Allalla.

Hoy 22:55

La intendente, Ing. Norma Fuentes, asistió a la misa patronal en honor a la Virgen del Carmen que celebró el Cardenal de la Diócesis de Santiago del Estero, Vicente Bokalic en Catedral Basílica.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La jefa comunal estuvo acompañada por los secretarios de Gobierno, Walter Medina Salomón y de Obras Públicas, Rosa Allalla.

Allí, el Cardenal instó en su mensaje, a honrar a la patrona de la ciudad de Santiago del Estero y a recibir sus bendiciones en este mes de celebraciones para la Capital.