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SANTIAGO DEL ESTERO | 16 JUL 2026 | 25º
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Locales

La intendente Fuentes asistió a la misa central en honor a la patrona de la ciudad, la Virgen del Carmen

La jefa comunal estuvo acompañada por los secretarios de Gobierno, Walter Medina Salomón y de Obras Públicas, Rosa Allalla.

Hoy 22:55

La intendente, Ing. Norma Fuentes, asistió a la misa patronal en honor a la Virgen del Carmen que celebró el Cardenal de la Diócesis de Santiago del Estero, Vicente Bokalic en Catedral Basílica.

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La jefa comunal estuvo acompañada por los secretarios de Gobierno, Walter Medina Salomón y de Obras Públicas, Rosa Allalla.

Allí, el Cardenal instó en su mensaje, a honrar a la patrona de la ciudad de Santiago del Estero y a recibir sus bendiciones en este mes de celebraciones para la Capital.

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