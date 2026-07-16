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SANTIAGO DEL ESTERO | 16 JUL 2026 | 25º
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Bombazo en Central Córdoba: Lucas Pusineri dejó el cargo y no seguirá siendo el DT

El director técnico comunicó a la dirigencia su decisión de dar un paso al costado por cuestiones personales

Hoy 23:11

Lucas Pusineri dejó de ser el director técnico de Central Córdoba. La decisión fue comunicada por el propio entrenador a la dirigencia del club, argumentando motivos personales, y fue aceptada por las autoridades ferroviarias, que manifestaron su acompañamiento y respeto por la determinación.

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