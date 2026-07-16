Bombazo en Central Córdoba: Lucas Pusineri dejó el cargo y no seguirá siendo el DT

El director técnico comunicó a la dirigencia su decisión de dar un paso al costado por cuestiones personales
Lucas Pusineri dejó de ser el director técnico de Central Córdoba. La decisión fue comunicada por el propio entrenador a la dirigencia del club, argumentando motivos personales, y fue aceptada por las autoridades ferroviarias, que manifestaron su acompañamiento y respeto por la determinación.
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