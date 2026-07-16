Detienen en Salta a dos bolivianos y secuestran una avioneta que había partido de Santiago del Estero

Una avioneta que declaró como punto de partida nuestra provincia quedó en el centro de una investigación federal por presuntas irregularidades en su operación, luego de aterrizar y ser abandonada en el norte salteño.

Hoy 07:40

Una avioneta que declaró como punto de partida Santiago del Estero quedó en el centro de una investigación federal por presuntas irregularidades en su operación, luego de aterrizar y ser abandonada en el norte salteño.

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El procedimiento se inició cuando una aeronave Cessna 210, matrícula argentina, aterrizó en el Aeródromo Vespucio de General Mosconi. Tras descender del avión, sus dos ocupantes, ambos de nacionalidad boliviana, abandonaron el lugar en un remís con destino al centro salteño.

En una primera verificación, efectivos de la Unidad de Investigaciones Antidrogas “Aguaray” de Gendarmería indicaron que no existía un plan de vuelo registrado para esa matrícula en los sistemas de la Fuerza Aérea Argentina. Sin embargo, una posterior consulta con la torre de control de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) del Aeropuerto de Salta permitió establecer que la tripulación sí había presentado un plan de vuelo, consignando como origen Santiago del Estero y como destino final el aeródromo de General Mosconi.

Las inconsistencias detectadas motivaron la intervención de la Justicia Federal, que ordenó una serie de medidas investigativas ante la sospecha de una posible infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes. Como resultado, el Juzgado Federal de Orán dispuso la detención de dos ciudadanos bolivianos y el secuestro de la aeronave, en cuyo interior solo se habrían hallado bidones de combustible vacíos.