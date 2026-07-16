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SANTIAGO DEL ESTERO | 16 JUL 2026 | 15º
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El tiempo en Santiago del Estero para este jueves 16 de julio de 2026: anuncian una jornada estable y máxima de 26°C

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada se presentará sin probabilidades de lluvia y con cielo entre parcialmente nublado y algo nublado. Para el viernes se espera un leve ascenso de la temperatura.

Hoy 01:54

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un jueves con condiciones estables en Santiago del Estero, con una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 26°C, en una jornada sin probabilidades de precipitaciones.

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De acuerdo con el pronóstico oficial, la madrugada comenzará con cielo parcialmente nublado, mientras que durante la mañana y la tarde predominará un cielo algo nublado. Hacia la noche continuarán las mismas condiciones.

En cuanto al viento, soplará del sector norte con velocidades de entre 13 y 22 km/h, aunque durante la mañana, la tarde y la noche podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 59 km/h.

¿Cómo estará el tiempo el viernes?

Para el viernes 17 de julio, el organismo nacional prevé un leve aumento de la temperatura, con una mínima de 20°C y una máxima de 27°C.

La jornada también se desarrollará sin lluvias, con cielo algo nublado durante la madrugada y parcialmente nublado en el resto del día. Los vientos se mantendrán entre 13 y 22 km/h, con predominio del sector norte durante gran parte de la jornada y rotando al sur hacia la noche.

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