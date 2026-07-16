El tiempo en Santiago del Estero para este jueves 16 de julio de 2026: anuncian una jornada estable y máxima de 26°C

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada se presentará sin probabilidades de lluvia y con cielo entre parcialmente nublado y algo nublado. Para el viernes se espera un leve ascenso de la temperatura.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un jueves con condiciones estables en Santiago del Estero, con una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 26°C, en una jornada sin probabilidades de precipitaciones.
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De acuerdo con el pronóstico oficial, la madrugada comenzará con cielo parcialmente nublado, mientras que durante la mañana y la tarde predominará un cielo algo nublado. Hacia la noche continuarán las mismas condiciones.
En cuanto al viento, soplará del sector norte con velocidades de entre 13 y 22 km/h, aunque durante la mañana, la tarde y la noche podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 59 km/h.
¿Cómo estará el tiempo el viernes?
Para el viernes 17 de julio, el organismo nacional prevé un leve aumento de la temperatura, con una mínima de 20°C y una máxima de 27°C.
La jornada también se desarrollará sin lluvias, con cielo algo nublado durante la madrugada y parcialmente nublado en el resto del día. Los vientos se mantendrán entre 13 y 22 km/h, con predominio del sector norte durante gran parte de la jornada y rotando al sur hacia la noche.