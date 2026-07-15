Una motociclista derrapó al intentar esquivar un auto y terminó hospitalizada

El accidente ocurrió este miércoles al mediodía en la intersección de Núñez del Prado y Noveno Pasaje. La joven fue trasladada al Hospital Regional.

Hoy 23:12

Una joven de 26 años sufrió lesiones este miércoles al mediodía luego de derrapar cuando intentó evitar colisionar con un automóvil en la intersección de Núñez del Prado y Noveno Pasaje, en la ciudad Capital. Como consecuencia de la caída, fue trasladada al Hospital Regional.

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De acuerdo con la información recabada en el lugar, el siniestro se produjo cuando un Volkswagen Polo que circulaba de sur a norte por Núñez del Prado disminuyó la velocidad para girar hacia la izquierda en la rotonda. En ese momento, la conductora de una motocicleta de 135 c.c, identificada como Urquiza, que se desplazaba en el mismo sentido y llevaba colocado el casco protector, realizó una maniobra para evitar el impacto, salió de la calzada y cayó al pavimento.

La joven fue asistida por personal del servicio de emergencias y trasladada en una ambulancia al Hospital Regional para recibir atención médica. En el lugar trabajó personal de Prevención Norte, que realizó las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del siniestro.