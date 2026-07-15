Así reflejaron los principales medios del mundo la victoria argentina ante Inglaterra

Los principales diarios ingleses lamentaron la eliminación de los Tres Leones en Atlanta y destacaron la remontada de la Selección Argentina, que ganó 2-1 y se metió en la final del Mundial 2026.

Hoy 19:49

La victoria de la Selección Argentina ante Inglaterra tuvo una fuerte repercusión en los medios internacionales, especialmente en la prensa británica, que reflejó con dolor la eliminación de los Tres Leones en las semifinales del Mundial 2026.

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El equipo dirigido por Lionel Scaloni ganó 2-1 en Atlanta con una remontada agónica, gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en los minutos finales del partido. El resultado dejó a la Albiceleste en la gran final ante España y desató una ola de titulares en el exterior.

Uno de los medios que más fuerte reaccionó fue The Sun, que tituló: “Otro buen Messi”. En su bajada, el diario inglés habló de los “corazones rotos” de los hinchas ingleses tras la eliminación del Mundial por el gol de Lautaro Martínez en tiempo de descuento.

En otra publicación, el mismo medio amplió el impacto de la derrota y describió cómo los simpatizantes ingleses vivieron el desenlace en bares y pubs de todo el país. “Inglaterra se encaminaba a la final cuando faltaban cinco minutos para el final del tiempo reglamentario, pero los Tres Leones se rindieron”, señaló.

The Guardian, por su parte, le dio espacio al partido en su edición del Reino Unido con un título centrado en el golpe emocional para Inglaterra: “Los corazones ingleses, rotos después de que un tardío doblete de la Argentina le brinde la clasificación a la final de la Copa del Mundo”.

En la misma línea, The Telegraph fue contundente con un título breve y directo: “Inglaterra, afuera”. Además, en su análisis individual de los futbolistas destacó la actuación de Lionel Messi, al que calificó como “magnífico”, y remarcó el rendimiento de Djed Spence pese a la derrota.

El diario también publicó una nota particular sobre las supuestas “artimañas” de Argentina durante el partido, apuntando a distintos aspectos del juego que, desde la mirada inglesa, formaron parte de la estrategia albiceleste para sostener la remontada.

The Times eligió hablar de un “Messi mágico” en su crónica de la semifinal disputada en Atlanta. En su bajada, remarcó que Anthony Gordon había puesto primero en ventaja a Inglaterra, pero que el equipo de Thomas Tuchel terminó concediendo dos goles sobre el final.

El Daily Mail también reflejó la frustración inglesa con un título extenso y cargado de dramatismo. El medio destacó las imágenes de David Beckham en el palco y de los jugadores ingleses llorando en el campo, mientras Argentina celebraba su clasificación a la final contra España.

“Golpe al corazón en Atlanta”, resumió el medio británico tras la caída de Inglaterra.

Por su parte, The Mirror apuntó contra las decisiones de Thomas Tuchel y tituló que los Tres Leones fueron vencidos en semifinales luego de “cambios contraproducentes” del entrenador. En su análisis, remarcó que las esperanzas inglesas se esfumaron por el golazo de Enzo Fernández y el cabezazo agónico de Lautaro Martínez.

La prensa inglesa coincidió en el mismo diagnóstico: Inglaterra estuvo muy cerca de la final, pero Argentina volvió a golpear en el momento límite.

Con la remontada en Atlanta, la Albiceleste jugará una nueva final mundialista y buscará el bicampeonato ante España, mientras que del otro lado los medios británicos todavía intentan explicar una eliminación que llegó cuando el pase a la definición parecía al alcance de la mano.