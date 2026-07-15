La Banda: vecinos denuncian que un descampado convertido en basural favorece los robos cerca del centro

Un terreno abandonado en la zona de Autopista y calle 12 de Octubre se transformó en refugio de delincuentes, generando preocupación entre los residentes.

Hoy 17:03

La inseguridad y el abandono urbano vuelven a generar alarma en La Banda. Vecinos del sector cercano a la Autopista y calle 12 de Octubre denunciaron que un descampado convertido en un verdadero “monte” y basural se ha transformado en el escondite perfecto para delincuentes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El último episodio se registró en la madrugada del lunes, cuando un mayorista ubicado en Necochea y Los Andes sufrió un robo: delincuentes rompieron la vidriera e ingresaron al comercio, sustrajeron productos y lograron escapar internándose en el terreno cubierto de malezas y árboles de gran porte. Los vecinos señalaron que el predio sirve tanto para ocultarse después de cometer delitos como para guardar elementos robados y regresar sin ser detectados.

Además del monte, la zona presenta un basural a cielo abierto con neumáticos, residuos domiciliarios y escombros, lo que dificulta el tránsito y agrava la percepción de inseguridad. Los residentes también denunciaron la presencia de grupos consumiendo alcohol y sustancias cerca de la cancha de Chacarita Sud, así como robos recurrentes de luminarias y reflectores, acciones que dejan sectores del barrio a oscuras y facilitan nuevos ilícitos.

Pese a la intervención de la Policía en algunos hechos, los vecinos reclaman una respuesta integral, que incluya limpieza de los terrenos, erradicación del basural, control sobre los propietarios y mayor presencia policial. Según destacaron, la tranquilidad del barrio depende, en gran medida, de la vigilancia que realizan de manera autónoma.

El descampado abandonado se encuentra a pocos metros del centro de La Banda, una zona transitada y estratégica de la ciudad. Los residentes advierten que el abandono dejó de ser solo un problema ambiental y se transformó en un riesgo concreto para la seguridad pública, exigiendo medidas urgentes de recuperación urbana y control del espacio.