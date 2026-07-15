Detienen a hombre por intento de robo en San Miguel de Tucumán

El Ministerio Fiscal de Tucumán ha formulado cargos contra un hombre por intento de robo, imponiendo 20 días de prisión preventiva mientras se lleva a cabo la investigación.

Hoy 17:20

En una audiencia judicial realizada el miércoles 15 de julio, la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos de feria, liderada por Diego López Ávila, formuló cargos contra Jorge Abraham Bustos, detenido el lunes tras intentar sustraer un parlante de un comercio en el barrio Sur de San Miguel de Tucumán.

La acusación fue presentada por el auxiliar de fiscal Nahuel Lencina, quien atribuyó al imputado el delito de robo simple en grado de tentativa, actuando en calidad de autor del hecho.

Según la investigación del Ministerio Fiscal, el lunes 13 de julio, a las 11:30 horas, Bustos ingresó al comercio ubicado en General Paz al 500 y tomó un parlante marca Stromberg de la vidriera con la intención de apoderarse de él.

No obstante, una empleada del establecimiento advirtió la situación y logró interceptar al acusado cuando intentaba salir. Durante este incidente, se produjo un forcejeo entre ambos, y la joven pudo recuperar el parlante y mantener reducido al imputado hasta la llegada de la policía.

El personal policial concretó la aprehensión de Bustos y el secuestro del elemento sustraído. Al solicitar medidas de coerción, el representante del MPF pidió la prisión preventiva por 20 días, argumentando riesgos de fuga y posible entorpecimiento de la investigación.

Entre los fundamentos expuestos, se destacó que Bustos posee seis condenas previas, todas relacionadas con delitos contra la propiedad. Tras escuchar a las partes, el juez accedió a la solicitud fiscal y dispuso el traslado del imputado a la unidad penitenciaria correspondiente.