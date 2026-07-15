¡Al borde del infarto! Los mejores memes de la victoria de Argentina sobre Inglaterra que hicieron estallar las redes

La Selección Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra y clasificó a la final del Mundial 2026. Como ya es una tradición, las redes sociales se llenaron de memes, cargadas y reacciones que tuvieron como protagonistas a Lionel Messi, los ingleses y el pase a una nueva definición mundialista.

Hoy 18:42

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026, tras vencer 2-1 a Inglaterra, desató una verdadera fiesta en las redes sociales. Apenas el árbitro marcó el final del partido, miles de usuarios inundaron X, Instagram, Facebook y TikTok con memes para celebrar el triunfo de la Albiceleste y cargar al conjunto británico.

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Como ocurrió después de cada victoria argentina en la Copa del Mundo, Lionel Messi fue uno de los grandes protagonistas de las publicaciones. También hubo espacio para las clásicas bromas sobre la histórica rivalidad entre ambos seleccionados, con referencias al inolvidable cruce de México 1986, la clasificación a una nueva final y el sueño del bicampeonato.

Los fanáticos tampoco dejaron pasar la oportunidad para destacar el carácter del equipo de Lionel Scaloni, que volvió a superar una instancia decisiva y quedó a un paso de conquistar una nueva estrella. Las imágenes de los festejos, las cargadas a los ingleses y las comparaciones con otras gestas mundialistas dominaron las tendencias durante varios minutos.

Ahora, con el boleto asegurado para la gran final frente a España, los hinchas ya comenzaron a trasladar su creatividad a las redes, donde la expectativa por el partido decisivo promete seguir generando nuevas imágenes virales y reacciones que acompañarán el camino de la Scaloneta en busca del bicampeonato.