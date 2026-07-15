Miles de santiagueños coparon las calles y colmaron la Plaza Libertad tras el histórico triunfo de la Selección Argentina

Tras la histórica remontada por 2 a 1 frente a Inglaterra, una multitud salió a las calles de la capital santiagueña para celebrar la clasificación a la final del Mundial de la Scaloneta.

Hoy 18:35

La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 desató una verdadera fiesta en Santiago del Estero, donde miles de hinchas salieron a las calles apenas el árbitro marcó el final del histórico triunfo por 2 a 1 frente a Inglaterra, en una semifinal que quedará grabada para siempre en la memoria de los argentinos.

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El principal punto de encuentro volvió a ser la Plaza Libertad, que en cuestión de minutos se colmó de familias, grupos de amigos y fanáticos vestidos de celeste y blanco. Desde distintos barrios comenzaron a llegar caravanas de autos y motocicletas haciendo sonar las bocinas, mientras cientos de personas caminaban con banderas argentinas sobre los hombros rumbo al corazón de la ciudad.

Los bombos, las bengalas, los cánticos y el ya clásico "Muchachos" acompañaron una celebración que se extendió por varias cuadras. En medio de abrazos y lágrimas de emoción, los santiagueños revivían una y otra vez los goles con los que el equipo de Lionel Scaloni dio vuelta un partido que parecía cuesta arriba para meterse nuevamente entre los dos mejores seleccionados del planeta.

Como ocurrió durante toda la campaña mundialista, la Plaza Libertad volvió a convertirse en el epicentro de los festejos. La multitud celebró una nueva muestra de carácter de la Scaloneta y renovó la ilusión de conquistar el bicampeonato del mundo.