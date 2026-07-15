Así sufrió Speed la clasificación de Argentina a la final del Mundial

El popular streamer, reconocido por su admiración por Cristiano Ronaldo, vivió con mucha frustración la remontada de la Selección. Tras el partido, le pidió a la joya española que evite un nuevo título mundial de Lionel Messi.

Hoy 18:48

La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026, tras vencer 2-1 a Inglaterra, dejó imágenes de festejo entre los hinchas argentinos, pero también provocó una reacción completamente opuesta en Speed, uno de los streamers más populares del planeta y reconocido por su admiración por Cristiano Ronaldo.

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Durante la transmisión en vivo del encuentro, el creador de contenido siguió cada jugada con enorme tensión. Cuando Argentina consiguió el empate y luego marcó el gol de la victoria en los minutos finales, no pudo ocultar su frustración y quedó visiblemente afectado por el resultado.

En medio de su enojo, Speed cuestionó la estrategia del entrenador de Inglaterra, al considerar que el equipo se replegó demasiado y no buscó ampliar la ventaja con el ingreso de jugadores frescos. Además, mientras realizaba el streaming, también fue rodeado por hinchas argentinos que celebraban la remontada y le arrojaron cerveza y otros objetos durante los festejos.

Sin embargo, el momento que más repercusión generó llegó una vez consumada la clasificación argentina. A través de un mensaje dirigido a Lamine Yamal, la joven figura de España, el streamer expresó su preocupación por la final que se disputará el próximo domingo.

"Lamine, por favor vence a Argentina... ¡Sálvame! Si Messi gana la Copa Mundial, no me quedará nada que decir como fan de Ronaldo", escribió Speed, en un mensaje que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Con Argentina y España ya instaladas en la gran final, la publicación del streamer volvió a alimentar el histórico debate entre los seguidores de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, una rivalidad que desde hace años también se traslada al mundo de las redes sociales y las transmisiones en vivo.