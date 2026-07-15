La inteligencia artificial acertó el resultado de Argentina-Inglaterra y la clasificación a la final del Mundial

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 JUL 2026 | 22º
Mundial 2026
FINALIZADO
Inglaterra 1
Argentina 2
FINALIZADO
FINALIZADO
Francia 0
España 2
FINALIZADO
18:00 3er puesto
Francia -
Inglaterra -
18 / 07 / 2026
16:00 Final
España -
Argentina -
19 / 07 / 2026
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
3 - 0
Austria
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
2 - 1
Croacia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
2 - 0
Argelia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Australia
1 - 1
Egipto
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Colombia
1 - 0
Ghana
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Canadá
0 - 3
Marruecos
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Paraguay
0 - 1
Francia
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
Brasil
1 - 2
Noruega
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 3
Inglaterra
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
0 - 1
España
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
1 - 4
Bélgica
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Egipto
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
0 - 0
Colombia
9 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
2 - 0
Marruecos
10 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
2 - 1
Bélgica
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Noruega
1 - 2
Inglaterra
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 1
Suiza
14 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
0 - 2
España
15 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
1 - 2
Argentina
18 / 07 / 2026 18:00 3er puesto
Francia
vs
Inglaterra
19 / 07 / 2026 16:00 Final
España
vs
Argentina

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

La inteligencia artificial acertó el resultado de Argentina-Inglaterra y la clasificación a la final del Mundial

ChatGPT había pronosticado un triunfo 2-1 de la Selección Argentina sobre Inglaterra y el resultado terminó cumpliéndose. El análisis anticipó el desarrollo del partido y la clasificación del equipo de Lionel Scaloni a la definición del Mundial 2026.

Hoy 18:15

La Selección Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra y se clasificó a la final del Mundial 2026, donde enfrentará a España. Horas antes del trascendental encuentro, la inteligencia artificial había realizado su pronóstico y acertó el resultado final, luego de haber anticipado también la victoria de España sobre Francia en la otra semifinal.

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En la previa del partido, ChatGPT proyectó un triunfo argentino por 2-1 en un encuentro muy disputado, destacando la experiencia del equipo de Lionel Scaloni en este tipo de instancias decisivas. La IA sostuvo que la base campeona del mundo mantenía un alto nivel competitivo y contaba con las herramientas necesarias para superar a un rival de jerarquía como Inglaterra.

Entre los argumentos que respaldaban la predicción, la inteligencia artificial señaló que el conjunto inglés probablemente tendría mayor posesión del balón gracias a futbolistas como Jude Bellingham, Declan Rice y Harry Kane, aunque remarcó que Argentina suele sentirse cómoda cuando encuentra espacios para salir rápido de contraataque y aprovechar la velocidad de sus delanteros.

Además, el análisis destacaba que el rendimiento de Emiliano "Dibu" Martínez podía ser determinante para sostener las chances de la Albiceleste, mientras que advertía sobre el peligro que representaba Inglaterra en las pelotas detenidas y el juego aéreo.

El pronóstico también imaginaba un partido muy cerrado durante la primera mitad, con pocas situaciones de gol, un segundo tiempo más abierto y una definición favorable para la Selección Argentina en los minutos finales. Finalmente, el equipo de Scaloni consiguió el objetivo y selló su clasificación a una nueva final mundialista con el 2-1 que había anticipado la inteligencia artificial.

Con este nuevo acierto, ChatGPT volvió a llamar la atención entre los fanáticos del fútbol, luego de haber pronosticado correctamente el triunfo de España frente a Francia y, ahora, la victoria de Argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

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