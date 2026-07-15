La inteligencia artificial acertó el resultado de Argentina-Inglaterra y la clasificación a la final del Mundial

ChatGPT había pronosticado un triunfo 2-1 de la Selección Argentina sobre Inglaterra y el resultado terminó cumpliéndose. El análisis anticipó el desarrollo del partido y la clasificación del equipo de Lionel Scaloni a la definición del Mundial 2026.

Hoy 18:15

La Selección Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra y se clasificó a la final del Mundial 2026, donde enfrentará a España. Horas antes del trascendental encuentro, la inteligencia artificial había realizado su pronóstico y acertó el resultado final, luego de haber anticipado también la victoria de España sobre Francia en la otra semifinal.

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En la previa del partido, ChatGPT proyectó un triunfo argentino por 2-1 en un encuentro muy disputado, destacando la experiencia del equipo de Lionel Scaloni en este tipo de instancias decisivas. La IA sostuvo que la base campeona del mundo mantenía un alto nivel competitivo y contaba con las herramientas necesarias para superar a un rival de jerarquía como Inglaterra.

Entre los argumentos que respaldaban la predicción, la inteligencia artificial señaló que el conjunto inglés probablemente tendría mayor posesión del balón gracias a futbolistas como Jude Bellingham, Declan Rice y Harry Kane, aunque remarcó que Argentina suele sentirse cómoda cuando encuentra espacios para salir rápido de contraataque y aprovechar la velocidad de sus delanteros.

Además, el análisis destacaba que el rendimiento de Emiliano "Dibu" Martínez podía ser determinante para sostener las chances de la Albiceleste, mientras que advertía sobre el peligro que representaba Inglaterra en las pelotas detenidas y el juego aéreo.

El pronóstico también imaginaba un partido muy cerrado durante la primera mitad, con pocas situaciones de gol, un segundo tiempo más abierto y una definición favorable para la Selección Argentina en los minutos finales. Finalmente, el equipo de Scaloni consiguió el objetivo y selló su clasificación a una nueva final mundialista con el 2-1 que había anticipado la inteligencia artificial.

Con este nuevo acierto, ChatGPT volvió a llamar la atención entre los fanáticos del fútbol, luego de haber pronosticado correctamente el triunfo de España frente a Francia y, ahora, la victoria de Argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.