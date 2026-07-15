Emirates ofrece estadía gratuita en hotel 5 estrellas en Dubái este verano

Emirates ha lanzado una atractiva promoción para pasajeros que viajan a Dubái, ofreciendo estadía gratuita en un hotel 5 estrellas durante este verano.

Hoy 19:01

Emirates ha presentado una promoción especial destinada a los pasajeros que viajan a Dubái o que realizan una escala en esta ciudad durante la temporada veraniega. Los viajeros que reserven un boleto de ida y vuelta en las fechas estipuladas por la aerolínea pueden disfrutar de una estadía gratuita en el prestigioso hotel JW Marriott Marquis Dubai.

Esta oferta es aplicable exclusivamente a vuelos operados por Emirates y es válida para aquellos que se dirijan a Dubái o que tengan una escala de más de 24 horas en la ciudad. La aerolínea ha establecido criterios claros para que los pasajeros puedan beneficiarse de esta iniciativa.

Según la información proporcionada por Emirates, los pasajeros de Primera Clase y Clase Ejecutiva tienen derecho a dos noches de hotel, mientras que los que viajan en Premium Economy y Clase Económica pueden acceder a una noche gratuita. Sin embargo, la disponibilidad de habitaciones puede limitar esta oferta.

En caso de que el JW Marriott Marquis Dubai no tenga habitaciones disponibles, la aerolínea se reserva el derecho de asignar a los pasajeros un hotel de categoría similar. Para aprovechar esta oferta, es crucial que los boletos sean adquiridos entre el 22 de junio y el 12 de julio, con viajes programados entre el 25 de junio y el 30 de septiembre.

El JW Marriott Marquis Dubai es un hotel de lujo con una ubicación central en Dubái, que ofrece diversas comodidades como restaurantes, spa, gimnasio y piscina, permitiendo a los viajeros maximizar su experiencia en la ciudad. Este entorno propicio es ideal para quienes desean disfrutar de su estancia en Dubái.

Para acceder a esta estadía gratuita, los pasajeros deben asegurar la compra de un boleto elegible de Emirates, con un vuelo de ida y vuelta que sea operado por la aerolínea. Además, es necesario que la escala o visita en Dubái sea de al menos 24 horas.

Es importante destacar que la oferta no se extiende a todos los boletos disponibles. Por esta razón, se recomienda a los viajeros revisar los términos oficiales de la promoción antes de realizar cualquier compra, ya que las condiciones pueden cambiar de acuerdo a la disponibilidad y el tipo de boleto adquirido.

Dubái, reconocido como uno de los destinos turísticos más populares del mundo, busca atraer un mayor número de viajeros durante este verano. Con esta atractiva promoción, Emirates espera que los pasajeros conviertan sus escalas en visitas a la ciudad, incentivando así el turismo y los viajes en esta temporada.