El Renzi presenta una programación especial para el comienzo de las vacaciones de invierno

Desde este jueves 16 y hasta el miércoles 22 de julio, el espacio cultural de La Banda ofrecerá una variada programación con películas para toda la familia, funciones del Espacio INCAA y descuentos especiales.

Hoy 19:51

El cine teatro Renzi de La Banda informó que se renovará su cartelera desde el jueves 16 hasta miércoles 22 con una variada cartelera que incluye propuestas cinematográficas a precios accesibles enfocadas especialmente al público infantil.

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En este sentido, “Toy Story 5” seguirá con funciones todos los días a partir de las 22. En esta nueva aventura, Woody, Buzz Lightyear, Jessie y sus amigos regresan para enfrentar un desafío diferente: la creciente influencia de la tecnología en la vida de los niños. Con nuevos personajes, emociones y enseñanzas, la película invita a reflexionar sobre el valor de la amistad, la imaginación y el juego.

Continúa en cartelera “Minions & Monstruos” a las 18. En esta entrega, mucho antes de los sucesos de Minions y Minions: Nace un villano y ahora ubicada en los años 1920, tres Minions le presentan a un director de cine su idea de hacer una película de monstruos con el fin de convertirse en cineastas famosos. Sin embargo, aunque es una buena idea, lamentablemente no cuentan con monstruos para el proyecto, por lo que los Minions emprenderán una nueva aventura para buscar monstruos reales para que el filme se haga realidad.

De igual manera, “Moana (Live Action)” una adaptación de acción real de la película animada de Disney de 2016 del mismo nombre, y la tercera entrega de la franquicia Moana en general. Impulsada por una llamada del océano, Moana abandona por primera vez su isla natal de Motunui y viaja más allá de su arrecife de coral. Acompañada por el semidiós Maui, ella emprende un viaje con el objetivo de restaurar el bienestar de su comunidad. Se proyectará todos los días a partir de las 16.

Como parte del Espacio INCAA, la comedia argentina “Una chica invisible” cuenta la historia de Andrea quien descubre que un video vergonzoso de ella se ha vuelto viral. Mientras contempla la idea del suicidio, un hacker contratado por su exnovio la observa ansiosamente a través de cámaras ocultas instaladas en todo el apartamento de Andrea. Estará en proyección el jueves 16 y sábado 18 a partir de las 20.

Asimismo, el viernes 17 y el domingo 19 a partir de las 19.50hs estará en cartelera “El viaje de Chihiro” que cuenta la historia de una niña de diez años que viaja en coche con sus padres. Después de atravesar un túnel, llegan a un mundo fantástico, en el que no hay lugar para los seres humanos, sólo para los dioses de primera y segunda clase. Cuando descubre que sus padres han sido convertidos en cerdos, Chihiro se siente muy sola y asustada.

Cabe destacar, que se encuentran en vigencia los precios en las entradas generales para menores de $6000, mayores $7000, Espacio INCAA $5000, estudiantes y jubilados $2500. Mientras que las películas “Moana (Live Action)” y “Minions & Monstruos” entran en la promoción de dos entradas al precio de una los lunes, martes y miércoles.