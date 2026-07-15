El cachetazo de Bellingham al Colo Barco que se hizo viral tras el triunfo de Argentina sobre Inglaterra

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El mediocampista inglés protagonizó un tenso cruce con el lateral argentino una vez finalizada la semifinal del Mundial. Nicolás Otamendi intervino de inmediato para defender a su compañero y evitar que el incidente pasara a mayores.
La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 dejó una imagen que pasó desapercibida para muchos durante la transmisión, pero que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales. Apenas terminó el partido, Jude Bellingham se acercó por detrás de Valentín "Colo" Barco y le propinó un cachetazo en la cabeza en medio de los festejos de la Selección.
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Tras el golpe, Barco respondió con un empujón y la tensión fue en aumento. En ese momento, Nicolás Otamendi y Nico Paz intervinieron para separar a los futbolistas, aunque fue el experimentado defensor quien le hizo frente a Bellingham, se interpuso entre ambos y lo alejó para frenar el conflicto antes de que pasara a mayores.
El episodio se produjo en medio de la frustración de los ingleses por la derrota 2-1 que clasificó a Argentina a una nueva final del mundo. El video del cruce rápidamente se volvió viral y generó miles de reacciones en las redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron la actitud del futbolista del Real Madrid una vez consumada la eliminación de su selección.