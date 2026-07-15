Con un cambio, Scaloni confirmó la formación de Argentina para enfrentar a Inglaterra

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Giuliano Simeone reemplazará a Rodrigo De Paul en el mediocampo. La Selección va por otra final mundialista.
La Selección Argentina enfrentará a Inglaterra en Atlanta por un lugar en la gran final. A pocas horas del encuentro, el entrenador confirmó la formación con un solo cambio: Giuliano Simeone por Rodrigo De Paul.
Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico;Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.