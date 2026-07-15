Malas noticias para Coudet: Driussi se desgarró y se pierde el debut de River en el semestre

El delantero sufrió una nueva lesión muscular en el gemelo derecho y no estará ante Aldosivi por Copa Argentina. Deberá afrontar una recuperación de al menos tres semanas.

Hoy 15:08

A apenas dos días del inicio oficial del nuevo semestre, River recibió una mala noticia: Sebastián Driussi sufrió un nuevo desgarro muscular y quedó descartado para el partido del viernes ante Aldosivi, por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina.

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El delantero padeció una lesión en el gemelo derecho durante el entrenamiento y deberá atravesar un período de recuperación de al menos tres semanas antes de volver a estar disponible. De esta manera, tampoco estaría en las primeras fechas del Torneo Clausura.

Driussi venía de dejar atrás un esguince de rodilla grado II y apuntaba a ser titular en el debut del equipo de Eduardo Coudet. Incluso había dejado buenas señales durante la pretemporada, especialmente después de marcar un doblete y completar un buen rendimiento en el amistoso ante Flamengo.

Sin embargo, la molestia que sintió en la práctica encendió las alarmas y luego se confirmó el diagnóstico. Se trata de una nueva complicación física para el atacante, que atraviesa una etapa marcada por lesiones recurrentes desde su regreso al club.

En esta segunda etapa en River, Driussi ya sufrió varios problemas musculares. Si a esos desgarros se suman el fuerte esguince de tobillo que padeció durante el Mundial de Clubes y la lesión de rodilla ante Rosario Central, el panorama preocupa por la falta de continuidad.

Cada vez que logró estar bien físicamente y encadenar partidos, el delantero de 30 años respondió con goles importantes. Desde su vuelta al Millonario lleva 17 tantos en 53 encuentros, aunque su fragilidad física le impidió sostener regularidad.

Su presencia en Salta junto a Facundo Colidio parecía una fija para el duelo ante Aldosivi. Ahora, Coudet deberá resolver quién ocupará su lugar en el ataque.

Con Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán recién incorporados y todavía en etapa de adaptación, el que aparece con más chances de reemplazarlo es Joaquín Freitas.

El historial reciente de lesiones de Driussi en River

6 al 26 de marzo de 2025: desgarro miofascial.

21 días de recuperación y tres partidos afuera.

18 de junio al 12 de agosto de 2025: esguince de tobillo.

56 días de recuperación y siete partidos afuera.

18 de septiembre al 8 de octubre de 2025: desgarro en el isquiotibial izquierdo.

21 días de recuperación y cinco partidos afuera.

25 de octubre al 4 de noviembre de 2025: sobrecarga en el isquiotibial izquierdo.

11 días de recuperación y un partido afuera.

2 al 19 de febrero de 2026: desgarro en el isquiotibial izquierdo.

18 días de recuperación y tres partidos afuera.

19 de abril al 9 de mayo de 2026: desgarro en el isquiotibial izquierdo.

20 días de recuperación y cuatro partidos afuera.

17 de mayo al 3 de julio de 2026: esguince de rodilla grado II.

28 días de recuperación y tres partidos afuera.

15 de julio de 2026: desgarro en el gemelo derecho.

River pierde así a uno de sus delanteros principales justo antes del inicio de la competencia oficial. Para Driussi, será otra recuperación obligada en un momento en el que buscaba afirmarse nuevamente como pieza clave del equipo.