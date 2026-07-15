Pedro Delgado palpitó el choque de Los Pumas ante Inglaterra en Santiago: “Es muy lindo volver a estar aquí”

El jugador santiagueño dialogó con Noticiero 7 y expresó sus sensaciones por volver a jugar en la provincia.

Hoy 15:38

Pedro Delgado vive una semana muy especial. El jugador santiagueño de Los Pumas dialogó con Noticiero 7 en la previa del partido ante Inglaterra y expresó su emoción por volver a jugar en Santiago del Estero, en el marco de una nueva fecha del Nations Championship.

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“Es muy lindo volver a estar aquí, es un estadio especial. El sábado ahí debuté con Los Pumas”, expresó Sopa, al referirse al Estadio Único “Madre de Ciudades”, escenario del encuentro del próximo sábado.

El Puma santiagueño también se mostró expectante por el acompañamiento del público local y destacó la importancia del aliento de la gente en un partido de alta exigencia internacional. “Seguramente el estadio tendrá un marco increíble y espero que esté toda la gente apoyándonos”, señaló.

Sobre el duelo ante los ingleses, Delgado anticipó un desarrollo muy exigente desde lo físico, aunque remarcó que el seleccionado argentino está concentrado en su propio plan de juego. “Será un partido muy físico, muy trabado, creo que pasará por ahí. Nosotros estamos enfocados en lo nuestro”, afirmó.

En la misma línea, agregó: “Tenemos que pensar en lo nuestro y no tanto en lo que hacen ellos”.

Delgado también habló sobre su llegada al rugby europeo, tras incorporarse a Harlequins de Inglaterra. “Es muy lindo vivir ahí y conocer otras cosas, estoy adaptándome todavía pero muy contento”, contó.

Los Pumas recibirán a Inglaterra este sábado, desde las 16, en el Estadio Único “Madre de Ciudades”, por una nueva fecha del Nations Championship.

Para "Sopa" Delgado, será una cita con un condimento especial: volver a jugar en su provincia, ante su gente y en un estadio que ya ocupa un lugar importante en su historia con la camiseta argentina.