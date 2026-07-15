Escándalo frente a un colegio de Añatuya: dos mujeres se enfrentaron a golpes durante la salida de los alumnos

El violento episodio ocurrió este miércoles al mediodía frente a una institución educativa de calle Moreno. Las protagonistas, que mantienen un conflicto de larga data, fueron separadas por padres y vecinos antes de la llegada de la policía.

Hoy 16:28

Una violenta pelea entre dos mujeres alteró este miércoles el normal desarrollo de la salida escolar en una institución educativa de la ciudad de Añatuya, donde alumnos, padres y docentes fueron testigos de un enfrentamiento que obligó a la intervención policial.

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El hecho se registró alrededor de las 12.05, frente a un establecimiento ubicado sobre calle Moreno, cuando una mujer de apellido Gómez (32) y su ex cuñada, de apellido Luna (33), coincidieron en el lugar mientras retiraban a sus respectivos hijos.

De acuerdo con fuentes policiales, una discusión verbal derivó rápidamente en una pelea a golpes, generando momentos de tensión entre las personas que se encontraban en el lugar. Ante la violencia del enfrentamiento, padres, vecinos y transeúntes intervinieron para separar a ambas mujeres, logrando controlar la situación antes de la llegada del personal de la Comisaría Comunitaria N° 41.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que Gómez presentaba una lesión visible en el rostro como consecuencia del enfrentamiento.

Durante las actuaciones, ambas mujeres manifestaron que mantienen un conflicto de vieja data y reconocieron que ya existen denuncias cruzadas por hechos ocurridos con anterioridad.

Por disposición policial, las dos fueron trasladadas a la Comisaría Comunitaria N° 41, donde fueron invitadas a radicar las denuncias correspondientes y se iniciaron las actuaciones judiciales de rigor. La causa quedó en manos de las autoridades competentes para determinar las responsabilidades del hecho.