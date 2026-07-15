Conmoción: una mujer de 36 años fue asesinada a balazos y su novio quedó detenido

La víctima tenía 36 años y murió tras recibir múltiples disparos en una vivienda de Colonia Santa Rosa. El acusado, de 32 años, fue imputado por homicidio agravado por el vínculo en contexto de violencia de género.

Hoy 16:55

Una mujer de 36 años fue asesinada a balazos durante la madrugada del domingo en la localidad salteña de Colonia Santa Rosa, departamento de Orán. Por el hecho, su novio, un hombre de 32, fue detenido e imputado.

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El ataque ocurrió en una casa del barrio Las Palmeras. Si bien las circunstancias del hecho todavía son materia de investigación, la Policía intervino luego de recibir una denuncia por una balacera en la propiedad donde vivía la víctima.

La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital San Vicente de Paúl, pero murió pese a los intentos de los médicos por reanimarla. Según publicó el diario El Tribuno, presentaba múltiples heridas de arma de fuego en la panza que le provocaron una hemorragia aguda intraabdominal.

La Fiscalía Penal de Colonia Santa Rosa confirmó la detención del principal sospechoso. El hombre quedó imputado de forma provisoria por el delito de “homicidio agravado por el vínculo en contexto de violencia de género”.

La investigación está a cargo de la fiscal penal Claudia Carreras, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) de Orán, que ordenó distintas medidas para esclarecer el caso y avanzar con la recolección de pruebas.

Los peritajes en el lugar del crimen fueron llevados a cabo por personal de Criminalística y por la Unidad de Investigación de la UGAP Orán, dependiente del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Hasta el momento, las autoridades no difundieron detalles sobre cómo ocurrió el ataque.