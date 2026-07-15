Un motochorro murió tras intentar robarle la moto a un policía

El efectivo policial usó su arma reglamentaria para defenderse del robo. Los tres cómplices huyeron del lugar dejando el cuerpo del fallecido sobre la calle.
Un agente de la Policía Bonaerense mató a un delincuente que intentó robarle la moto en la localidad de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora.
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El episodio se produjo en la intersección de Las Tropas y Timoteo Gordillo, cuando el policía -identificado por sus iniciales A.P- circulaba en su Honda Wave 110 y fue sorprendido por dos motos similares, en las que iban cuatro asaltantes.
En ese momento, uno de los ladrones empujó al agente, que perdió el equilibrio y cayó al suelo. A pesar de la caída, logró sacar su arma reglamentaria y disparó, provocando la muerte de uno de los atacantes. Los otros tres escaparon del lugar.
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Tras el hecho, las autoridades confirmaron que el delincuente fallecido tenía antecedentes por robo agravado y tenencia ilegal de arma de guerra.
El policía involucrado pertenece a la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) del partido de La Matanza, según informó Noticias Argentinas.
La investigación quedó a cargo de la UFI N° 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que ordenó el secuestro del arma reglamentaria del agente para las pericias correspondientes.