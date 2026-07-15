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SANTIAGO DEL ESTERO | 15 JUL 2026 | 18º
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Un motochorro murió tras intentar robarle la moto a un policía

El efectivo policial usó su arma reglamentaria para defenderse del robo. Los tres cómplices huyeron del lugar dejando el cuerpo del fallecido sobre la calle.

Hoy 11:07
Motochorro abatido

Un agente de la Policía Bonaerense mató a un delincuente que intentó robarle la moto en la localidad de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora.

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El episodio se produjo en la intersección de Las Tropas y Timoteo Gordillo, cuando el policía -identificado por sus iniciales A.P- circulaba en su Honda Wave 110 y fue sorprendido por dos motos similares, en las que iban cuatro asaltantes.

En ese momento, uno de los ladrones empujó al agente, que perdió el equilibrio y cayó al suelo. A pesar de la caída, logró sacar su arma reglamentaria y disparó, provocando la muerte de uno de los atacantes. Los otros tres escaparon del lugar.

Te recomendamos: Video: policía retirado mató de dos tiros a un motochorro que intentó asaltarlo

Tras el hecho, las autoridades confirmaron que el delincuente fallecido tenía antecedentes por robo agravado y tenencia ilegal de arma de guerra.

El policía involucrado pertenece a la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) del partido de La Matanza, según informó Noticias Argentinas.

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que ordenó el secuestro del arma reglamentaria del agente para las pericias correspondientes.

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