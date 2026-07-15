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SANTIAGO DEL ESTERO | 15 JUL 2026 | 18º
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Mundo

Un mural en Teherán mostró a Trump en un ataúd y elevó la tensión con Estados Unidos

La imagen apareció en la vía pública de la capital iraní, en medio de una nueva escalada del conflicto entre ambos países.

Hoy 11:21
Trump mensaje Teherán

Un nuevo mural expuesto en una plaza céntrica de Teherán mostró al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dentro de un ataúd, acompañado por un mensaje en inglés que dice “Matamos a Trump”.

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La imagen apareció en medio de un fuerte endurecimiento de las tensiones entre Irán y Estados Unidos, luego de días marcados por cruces, amenazas y nuevos episodios vinculados al conflicto en Medio Oriente.

El mural fue difundido a través de redes sociales y medios internacionales, y generó repercusión por el tono violento del mensaje, en un contexto en el que sectores radicalizados iraníes prometen venganza contra Trump tras el asesinato del ayatolá Alí Jameneí.

En los últimos días, también se registraron manifestaciones y mensajes públicos contra el mandatario estadounidense durante actos y movilizaciones en Teherán, donde se multiplicaron consignas de represalia contra figuras de Estados Unidos e Israel.

El nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, también había pronunciado un discurso de fuerte tono político, que incluso tuvo repercusión en declaraciones posteriores de Trump.

La aparición del mural suma un nuevo capítulo a la escalada verbal entre ambos países y refuerza el clima de tensión en una región atravesada por ataques, amenazas cruzadas y preocupación internacional por una posible ampliación del conflicto.

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