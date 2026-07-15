Argentina e Inglaterra vuelven a verse las caras: así está el historial

La Scaloneta enfrenta este miércoles a los europeos por las semifinales del Mundial 2026. El clásico reedita uno de los cruces más emblemáticos del fútbol y revive una rivalidad marcada por partidos inolvidables, con ventaja histórica para los europeos.

Hoy 11:07

La Selección Argentina y Inglaterra protagonizarán este miércoles, desde las 16, una nueva edición de uno de los duelos más tradicionales del fútbol mundial. El encuentro, correspondiente a las semifinales del Mundial 2026, se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y sumará un nuevo capítulo a un historial cargado de emoción, polémicas y partidos que quedaron grabados para siempre en la memoria de los hinchas.

En el historial general, ambos seleccionados se enfrentaron 14 veces, con una ventaja para los ingleses. Inglaterra ganó seis partidos, Argentina se impuso en tres y empataron en cinco oportunidades. Sin embargo, varios de los enfrentamientos más importantes favorecieron a la Albiceleste, especialmente en las Copas del Mundo.

En los Mundiales, el clásico se disputó en cinco ocasiones. Inglaterra ganó tres encuentros, mientras que Argentina festejó dos veces: una en los cuartos de final de México 1986, con los históricos goles de Diego Maradona, y otra en Francia 1998, cuando igualaron 2-2 y la Albiceleste avanzó por penales en los octavos de final. El primer gran antecedente fue en Inglaterra 1966, un partido recordado por la polémica expulsión del capitán Antonio Rattín, que terminó alimentando una rivalidad que se mantiene vigente hasta la actualidad.

El historial de Argentina vs. Inglaterra en los Mundiales

Chile 1962: Inglaterra 3-1 Argentina (fase de grupos).

Inglaterra 3-1 Argentina (fase de grupos). Inglaterra 1966: Inglaterra 1-0 Argentina (cuartos de final).

Inglaterra 1-0 Argentina (cuartos de final). México 1986: Argentina 2-1 Inglaterra (cuartos de final).

Argentina 2-1 Inglaterra (cuartos de final). Francia 1998: Argentina 2-2 Inglaterra (octavos de final). Argentina avanzó por penales.

Argentina 2-2 Inglaterra (octavos de final). Argentina avanzó por penales. Corea-Japón 2002: Inglaterra 1-0 Argentina (fase de grupos).

El historial completo entre Argentina e Inglaterra

1951: Inglaterra 2-1 Argentina (amistoso).

Inglaterra 2-1 Argentina (amistoso). 1953: Argentina 3-1 Inglaterra (amistoso).

Argentina 3-1 Inglaterra (amistoso). 1962: Inglaterra 3-1 Argentina (Mundial).

Inglaterra 3-1 Argentina (Mundial). 1964: Argentina 1-0 Inglaterra (amistoso).

Argentina 1-0 Inglaterra (amistoso). 1966: Inglaterra 1-0 Argentina (Mundial).

Inglaterra 1-0 Argentina (Mundial). 1974: Argentina 2-2 Inglaterra (amistoso).

Argentina 2-2 Inglaterra (amistoso). 1977: Argentina 1-1 Inglaterra (amistoso).

Argentina 1-1 Inglaterra (amistoso). 1980: Inglaterra 3-1 Argentina (amistoso).

Inglaterra 3-1 Argentina (amistoso). 1986: Argentina 2-1 Inglaterra (Mundial).

Argentina 2-1 Inglaterra (Mundial). 1991: Inglaterra 2-2 Argentina (amistoso).

Inglaterra 2-2 Argentina (amistoso). 1998: Argentina 2-2 Inglaterra (Mundial, Argentina ganó por penales).

Argentina 2-2 Inglaterra (Mundial, Argentina ganó por penales). 2000: Inglaterra 0-0 Argentina (amistoso).

Inglaterra 0-0 Argentina (amistoso). 2002: Inglaterra 1-0 Argentina (Mundial).

Inglaterra 1-0 Argentina (Mundial). 2005: Inglaterra 3-2 Argentina (amistoso).

El último enfrentamiento entre ambos seleccionados se disputó el 10 de noviembre de 2005, en un amistoso jugado en Ginebra. El equipo dirigido por José Pekerman llegó a estar dos veces en ventaja, pero Michael Owen marcó dos goles en los minutos finales y selló el triunfo inglés por 3-2. Aquella tarde estuvieron como titulares Roberto Ayala y Walter Samuel, hoy integrantes del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, mientras que Lionel Messi no pudo jugar porque cumplía la sanción tras su expulsión en el debut con la Selección mayor.