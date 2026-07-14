¡Juega la Scaloneta! Argentina enfrenta a Inglaterra soñando con el boleto a la final del Mundial

La Selección de Lionel Scaloni enfrentará a los ingleses desde las 16, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El ganador jugará la final ante España, que eliminó a Francia. Seguilo por Canal 7 de Santiago del Estero.

Hoy 00:10

La Selección Argentina afrontará este miércoles uno de los partidos más importantes de los últimos años. Desde las 16, el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por una de las semifinales del Mundial 2026.

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El encuentro podrá seguirse por la pantalla de Canal 7 de Santiago del Estero, en una jornada especial para acompañar a la Albiceleste en busca de una nueva final mundialista.

El equipo capitaneado por Lionel Messi llega a esta instancia con el sueño de defender la corona conseguida en Qatar 2022 y buscar el bicampeonato. En la final ya espera España, que venció 2-0 a Francia en Dallas y se convirtió en el primer finalista de la Copa del Mundo.

Argentina viene de superar a Suiza por 3-1 en los cuartos de final, en un partido muy exigente que se resolvió en el alargue. Más allá del desgaste físico, el plantel llega con la ilusión intacta y con la confianza de haber vuelto a meterse entre los cuatro mejores del mundo.

Del otro lado estará una Inglaterra que también tuvo que trabajar más de la cuenta para llegar a semifinales. El equipo dirigido por Thomas Tuchel eliminó a Noruega por 2-1 en tiempo suplementario, con dos goles de Jude Bellingham, una de sus grandes figuras junto a Harry Kane.

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El cruce revive una rivalidad histórica entre ambos seleccionados. Aunque Scaloni intentó bajarle la carga extrafutbolística y remarcó que se trata de “un partido de fútbol”, el duelo vuelve a traer a la memoria los antecedentes mundialistas de 1966, 1986, 1998 y 2002, con el triunfo argentino en México 86 como el capítulo más recordado por los dos goles de Diego Armando Maradona.

Por haber llegado hasta esta instancia, Argentina ya se aseguró disputar los ocho partidos del Mundial. Si gana, jugará la final ante España; si pierde, disputará el encuentro por el tercer puesto.

En la previa, Lionel Scaloni habló del desafío que tendrá por delante la Selección y destacó la importancia de volver a estar en una semifinal mundialista.

“Este será un partido diferente, como son todos. Intentaremos mejorar en los aspectos en los que no estuvimos bien. Lo hemos hablado y analizado con los chicos. Estamos bien, con unas ganas bárbaras. Es una semifinal del Mundial, con la ilusión intacta y el agradecimiento eterno a estos jugadores que nos llevaron de nuevo a jugar una semifinal, con toda la dificultad que tiene llegar hasta acá”, expresó.

El entrenador también fue claro al referirse al contexto histórico del cruce ante Inglaterra.

“Esto es un partido de fútbol. ¿Qué podemos hacer nosotros con lo que pasó años atrás? Es inútil. Forma parte de nuestra historia, es triste todo lo que pasó, pero yo no me puedo poner acá a decir que es más que un partido. Hay gente que ha sufrido mucho, sería una locura. La realidad es que es un partido de fútbol y nada más”, afirmó.

En cuanto al equipo, el DT no confirmó la formación y dejó abierta la posibilidad de realizar alguna modificación.

“Podríamos hacer algún cambio pensando en el rival”, señaló.

La probable formación de Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

El posible once de Inglaterra

Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Argentina vs. Inglaterra: datos del partido

Hora: 16.00

TV: Canal 7 de Santiago del Estero

Árbitro: Ismail Elfath

Estadio: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Historial completo entre Argentina e Inglaterra

En total, entre partidos oficiales y amistosos, Argentina e Inglaterra se enfrentaron en 14 oportunidades.

Argentina ganó: 3 partidos

Inglaterra ganó: 6 partidos

Empataron: 5 veces

Historial en Mundiales

Chile 1962: Argentina 1-3 Inglaterra, fase de grupos.

Inglaterra 1966: Argentina 0-1 Inglaterra, cuartos de final.

México 1986: Argentina 2-1 Inglaterra, cuartos de final.

Francia 1998: Argentina 2-2 Inglaterra, octavos de final. Argentina avanzó por penales.

Corea-Japón 2002: Argentina 0-1 Inglaterra, fase de grupos.

Este miércoles se escribirá un nuevo capítulo de una rivalidad histórica. Argentina buscará volver a una final mundialista y quedar a un paso de otro título inolvidable.