Mirtha Legrand recuerda a su hijo Daniel en un emotivo programa

En un emotivo episodio de 'La noche de Mirtha', Mirtha Legrand compartió su dolor por la pérdida de su hijo Daniel, generando un momento de profunda reflexión y conexión con su invitada Marta González.

14/07/2026

Mirtha Legrand se mostró visiblemente emocionada durante una reciente emisión de 'La noche de Mirtha', donde recordó a su hijo Daniel, conocido como Danielito, en un diálogo íntimo con la actriz Marta González.

La conversación se tornó profundamente conmovedora cuando ambas compartieron su experiencia de duelo por la pérdida de un hijo, lo que llevó a Mirtha a expresar: “Tuvimos la desgracia las dos, de perder a un hijo. Es la desgracia más grande que puede vivir un ser humano, ¿no?”.

El hijo de Mirtha, Danielito, falleció el 20 de abril de 1999, a la edad de 50 años, y su familia mantuvo un estricto silencio sobre su enfermedad terminal, lo que generó un aura de misterio alrededor de su situación.

Mirtha recordó aquellos momentos difíciles en su hogar, donde su hijo recibió cuidados y compañía durante sus últimos días de vida. La conductora relató con nostalgia los detalles de la despedida, evocando sentimientos profundos y personales.

La pérdida de un hijo es una experiencia desgarradora, y Mirtha y Marta compartieron un vínculo especial en su dolor, reafirmando la importancia de la empatía en momentos de sufrimiento.

Este emotivo momento en 'La noche de Mirtha' no solo resonó con los televidentes, sino que también destacó la vulnerabilidad humana y el poder de la memoria en el proceso de duelo.