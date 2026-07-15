Estados Unidos lanzó una cuarta noche consecutiva de ataques sobre Irán y reanudó el bloqueo naval

El Comando Central estadounidense confirmó una nueva ofensiva contra instalaciones militares iraníes y anunció el restablecimiento del bloqueo a los buques que ingresen o salgan de puertos del país. La tensión en Medio Oriente continúa en aumento.

Hoy 00:07

Estados Unidos lanzó este martes una cuarta jornada consecutiva de ataques contra objetivos militares en Irán y, en paralelo, reanudó el bloqueo naval sobre los puertos y zonas costeras del país, en una nueva escalada del conflicto que mantiene en vilo a Medio Oriente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La operación fue confirmada por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que informó que la ofensiva estuvo dirigida contra emplazamientos de misiles y drones, capacidades navales y sistemas de defensa costera utilizados, según Washington, para amenazar la navegación comercial en el estrecho de Ormuz.

En un comunicado, el organismo detalló que "aviones de combate, drones y buques de guerra estadounidenses lanzaron municiones de precisión contra emplazamientos de misiles y drones iraníes, capacidades navales y sistemas de defensa costera durante una oleada de siete horas", dando por concluida la cuarta fase de la ofensiva militar.

Horas después, el CENTCOM anunció que las fuerzas estadounidenses reanudaron oficialmente el bloqueo naval sobre los buques que transiten hacia o desde puertos iraníes y sus zonas costeras. La medida entró en vigor a las 16:00 (hora del este de Estados Unidos) y, según el comando militar, busca impedir que Irán continúe utilizando sus capacidades marítimas para atacar embarcaciones comerciales en la región.

De acuerdo con la información oficial, actualmente más de 20 buques de guerra de la Armada estadounidense y cientos de aeronaves militares permanecen desplegados en Medio Oriente. "Las fuerzas estadounidenses permanecen vigilantes, letales y preparadas", señaló el comunicado difundido por el comando militar.

La reanudación del bloqueo ocurre después del fracaso del entendimiento temporal que había permitido suspender esa medida semanas atrás y en medio de un nuevo intercambio de ataques entre ambos países, lo que volvió a elevar la preocupación internacional por una posible expansión del conflicto y por sus consecuencias sobre el tránsito marítimo y el mercado energético mundial.