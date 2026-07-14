Darío Sztajnszrajber encabezó un multitudinario conversatorio con jóvenes en la ciudad de Fernández

El reconocido filósofo y divulgador se presentó en el Centro Cultural Sixto Palavecino en el marco del programa provincial "Santiago Crece con Vos". La intendente Yanina Iturre le dio la bienvenida y le entregó una distinción oficial en representación de la comunidad.

Hoy 23:24

El Centro Cultural Sixto Palavecino de la ciudad de Fernández fue el escenario de una jornada trascendental orientada a la reflexión y el debate de las juventudes de la región. Ante un auditorio colmado por estudiantes, docentes y vecinos, se llevó a cabo el conversatorio "Las Juventudes y sus Vivencias", que tuvo como principal disertante al destacado filósofo, docente y divulgador Darío Sztajnszrajber. El encuentro se desarrolló bajo la órbita de "Santiago Crece con Vos", un programa provincial diseñado para promover espacios de diálogo, participación y análisis sobre los desafíos que atraviesan los jóvenes en la actualidad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la apertura de la jornada, la intendente municipal, Yanina Iturre, fue la encargada de brindar la bienvenida formal al prestigioso intelectual. En su discurso, la jefa comunal ponderó la importancia de habilitar canales de escucha activa y pensamiento crítico dentro de la gestión pública, señalando que estas herramientas son fundamentales para consolidar el rol de las nuevas generaciones como actores clave del tejido social. Posteriormente, Iturre hizo entrega de un reconocimiento oficial a Sztajnszrajber por su valioso aporte a la cultura y la educación popular en su visita a la cabecera del departamento Robles.

El evento se caracterizó por un fuerte acompañamiento institucional de diversos organismos provinciales y locales. En las primeras filas estuvieron presentes la Directora de Memorias, Etnias y Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, Angelina Alzogaray; el Director Provincial de la Juventud, César González; la Directora del Nivel Superior del Consejo General de Educación, Valeria Rojas; y el Director de Cultura de la Municipalidad de Fernández, Leonardo Fernández, acompañados por miembros del gabinete comunal y concejales.

La exitosa convocatoria fue el resultado del trabajo articulado entre la Municipalidad de Fernández, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia y la Dirección General de la Juventud. De este modo, se ratificó el compromiso estatal de continuar impulsando políticas integrales que descentralicen el acceso a actividades formativas y de esparcimiento cultural para todos los sectores de la comunidad santiagueña.