Canal 7 es Mundial: otra jornada especial para vivir Argentina-Inglaterra

Este miércoles, la pantalla de Canal 7 acompañará a la Selección Argentina en una programación especial por la semifinal del Mundial 2026, con la cobertura desde Atlanta, la previa, el post partido y todo el análisis en Noticiero 7.

Hoy 23:30

Canal 7 es Mundial y este miércoles se prepara para vivir una jornada especial junto a todos los santiagueños, con la transmisión y cobertura del esperado partido entre Argentina e Inglaterra, por las semifinales del Mundial 2026.

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La pantalla del canal acompañará cada momento de una jornada cargada de emoción, historia y expectativa, con una programación pensada para seguir de cerca la presentación de la Selección Argentina en busca de un lugar en la gran final.

La programación comenzará con Noticiero 7 Primera Edición, que contará con la participación de nuestro enviado especial Gustavo Paz desde Atlanta, donde palpitará el clima previo al partido, el movimiento de los hinchas y todos los detalles de la antesala del cruce mundialista.

Luego, llegará la previa del partido, con toda la información del equipo, el análisis de la formación, el contexto del duelo y la expectativa por una semifinal que vuelve a poner frente a frente a dos selecciones con una rivalidad histórica.

Tras el encuentro, la pantalla de Canal 7 continuará con el post partido, para repasar las primeras repercusiones, las voces de los protagonistas y todo lo que deje la actuación de Argentina ante Inglaterra.

Más tarde, en Noticiero 7 Edición Central, se realizará un análisis completo de la presentación de la Selección, con una cobertura especial y la Mesa de Deportes Edición Mundial, donde se debatirán las claves del partido y revivirán los momentos más importantes.

“Generación tras generación, la pasión por la Selección Nacional se vive en toda la provincia por la pantalla de Canal 7”.

Con una programación especial y el compromiso de siempre, Canal 7 volverá a ser el punto de encuentro de los santiagueños para alentar a la Argentina en una jornada que promete emociones de principio a fin.