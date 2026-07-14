Canal 7 es Mundial: otra jornada especial para vivir Argentina-Inglaterra

Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 JUL 2026 | 19º
Mundial 2026
FINALIZADO
Francia 0
España 2
FINALIZADO
FINALIZADO
Argentina 3
Suiza 1
FINALIZADO
16:00
Inglaterra -
Argentina -
15 / 07 / 2026
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
3 - 0
Austria
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
2 - 1
Croacia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
2 - 0
Argelia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Australia
1 - 1
Egipto
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Colombia
1 - 0
Ghana
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Canadá
0 - 3
Marruecos
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Paraguay
0 - 1
Francia
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
Brasil
1 - 2
Noruega
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 3
Inglaterra
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
0 - 1
España
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
1 - 4
Bélgica
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Egipto
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
0 - 0
Colombia
9 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
2 - 0
Marruecos
10 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
2 - 1
Bélgica
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Noruega
1 - 2
Inglaterra
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 1
Suiza
14 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
0 - 2
España
15 / 07 / 2026 16:00
Inglaterra
vs
Argentina

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
X
Somos Deporte

Canal 7 es Mundial: otra jornada especial para vivir Argentina-Inglaterra

Este miércoles, la pantalla de Canal 7 acompañará a la Selección Argentina en una programación especial por la semifinal del Mundial 2026, con la cobertura desde Atlanta, la previa, el post partido y todo el análisis en Noticiero 7.

Hoy 23:30

Canal 7 es Mundial y este miércoles se prepara para vivir una jornada especial junto a todos los santiagueños, con la transmisión y cobertura del esperado partido entre Argentina e Inglaterra, por las semifinales del Mundial 2026.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La pantalla del canal acompañará cada momento de una jornada cargada de emoción, historia y expectativa, con una programación pensada para seguir de cerca la presentación de la Selección Argentina en busca de un lugar en la gran final.

La programación comenzará con Noticiero 7 Primera Edición, que contará con la participación de nuestro enviado especial Gustavo Paz desde Atlanta, donde palpitará el clima previo al partido, el movimiento de los hinchas y todos los detalles de la antesala del cruce mundialista.

Luego, llegará la previa del partido, con toda la información del equipo, el análisis de la formación, el contexto del duelo y la expectativa por una semifinal que vuelve a poner frente a frente a dos selecciones con una rivalidad histórica.

Tras el encuentro, la pantalla de Canal 7 continuará con el post partido, para repasar las primeras repercusiones, las voces de los protagonistas y todo lo que deje la actuación de Argentina ante Inglaterra.

Más tarde, en Noticiero 7 Edición Central, se realizará un análisis completo de la presentación de la Selección, con una cobertura especial y la Mesa de Deportes Edición Mundial, donde se debatirán las claves del partido y revivirán los momentos más importantes.

Generación tras generación, la pasión por la Selección Nacional se vive en toda la provincia por la pantalla de Canal 7”.

Con una programación especial y el compromiso de siempre, Canal 7 volverá a ser el punto de encuentro de los santiagueños para alentar a la Argentina en una jornada que promete emociones de principio a fin.

TEMAS Mundial 2026 Selección Argentina de Fútbol
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. ¡Chau Francia! España eliminó al subcampeón mundial, sacó boleto a la final y espera por Argentina o Inglaterra
  2. 2. Video: el inesperado momento que protagonizó Scaloni con los jugadores de la Selección
  3. 3. Tras la eliminación de España a Francia del Mundial, explotaron los memes y reacciones en las redes
  4. 4. Con De Paul en duda, Scaloni define el once de Argentina para enfrentar a Inglaterra
  5. 5. Semifinal del Mundial: así atenderán los comercios de Santiago del Estero este miércoles
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT