Caso Mariana Ibáñez: realizaron una inspección ocular en el lugar donde ocurrió el choque fatal

La medida fue encabezada por la fiscal Belkis Alderete y tuvo lugar en la esquina de avenida Belgrano Sur y Pedro León Gallo. Buscan reconstruir la mecánica del siniestro que le costó la vida a la joven el pasado 6 de junio.

Hoy 16:32

La investigación por la muerte de Lourdes Mariana Ibáñez sumó este martes una nueva medida probatoria con una inspección ocular en la esquina de avenida Belgrano Sur y Pedro León Gallo, en la ciudad Capital, escenario del siniestro vial en el que la joven perdió la vida el pasado 6 de junio.

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El procedimiento se inició cerca de las 15.30 y fue encabezado por la fiscal Belkis Alderete. De la diligencia participaron los abogados de la querella, Dr. Javier Leiva, Dra. Sol Herrera y Dr. Diego Abete, además de los abogados de la defensa, Dra. Martina Magnone y Dr. Martín Rojas, junto con peritos, efectivos policiales, familiares y amigos de Mariana, quienes siguieron de cerca las actuaciones.

Durante las diligencias, la circulación sobre avenida Belgrano permaneció restringida para permitir el trabajo de los peritos, quienes buscaron obtener mayores precisiones sobre la mecánica del choque y sumar elementos a la investigación.

Las actuaciones forman parte de la etapa de recolección de pruebas para determinar cómo ocurrió el hecho y establecer las responsabilidades del caso. Una vez finalizada la inspección, las pericias continuarán sobre los vehículos que permanecen secuestrados en el marco de la causa.

Por el hecho continúa detenido Nahuel Agustín Ferreyra, imputado por homicidio culposo doblemente agravado por darse a la fuga sin asistir a la víctima y por conducir con un nivel de alcoholemia superior a un gramo por litro de sangre. En tanto, la querella mantiene el pedido para que la calificación legal sea modificada a homicidio simple con dolo eventual.