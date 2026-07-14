Villa Hipólita fue sede de un operativo sanitario con atención médica y acciones de prevención

La actividad fue organizada por el Hospital de Colonia El Simbolar y permitió acercar distintos servicios de salud a los vecinos de la localidad del departamento Robles. También participaron estudiantes de Medicina de la Universidad Favaloro.

Hoy 16:51

Vecinos de Villa Hipólita, en el departamento Robles, accedieron a una amplia variedad de prestaciones de salud durante un operativo sanitario organizado por el Hospital de Colonia El Simbolar en el Puesto Sanitario de la localidad, ubicada a unos 20 kilómetros de esa ciudad.

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El director del hospital, Dr. Santiago Ábalos Mussi, informó que durante la jornada se brindó atención clínica para adultos y niños, consultas obstétricas, atención de enfermería, colocación de parches mamarios, entrega de anticonceptivos, toma de muestras para estudios de PAP y HPV, realización de test para enfermedades de transmisión sexual, entrega de medicamentos recetados y vacunación.

Además, se completaron esquemas del Calendario Nacional de Vacunación y se aplicaron dosis correspondientes a la Campaña Antigripal 2026, junto con otras prestaciones a cargo del equipo de Atención Primaria de la Salud (APS).

Del operativo también participaron estudiantes de 6° año de Medicina de la Universidad Favaloro, quienes realizan la Práctica Final Obligatoria (PFO) bajo la instrucción y supervisión del Dr. Santiago Ábalos Mussi.

En ese marco, los futuros médicos brindaron una charla abierta a la comunidad sobre la prevención del Virus del Papiloma Humano (HPV), el cáncer de cuello de útero, la importancia de los controles mediante el PAP, los test rápidos de sífilis y VIH, las enfermedades de transmisión sexual y la autoevaluación mamaria, con el objetivo de fomentar la detección temprana y el cuidado de la salud.