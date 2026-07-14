Argentina-Inglaterra: no se podrá ingresar al estadio con banderas alusivas a Malvinas

El partido por las semifinales del Mundial 2026 tendrá un fuerte operativo de seguridad en Atlanta. La ministra Alejandra Monteoliva confirmó restricciones para evitar incidentes entre las parcialidades.

Hoy 12:36

La semifinal entre Argentina e Inglaterra no será un partido más. Por la historia que rodea a ambos seleccionados y por la magnitud del encuentro, las autoridades dispusieron un fuerte operativo de seguridad para el duelo de este miércoles, desde las 16, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

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Una de las principales medidas será la prohibición de ingresar al estadio con banderas, leyendas o mensajes alusivos a la Guerra de Malvinas. La decisión apunta a evitar provocaciones o posibles incidentes entre hinchas argentinos e ingleses en un partido considerado de alto riesgo.

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, brindó detalles del operativo y confirmó que habrá un refuerzo especial de agentes, con participación de fuerzas del estado de Georgia y personal de seguridad privada. Medios internacionales también señalaron que el despliegue contempla más de 1.200 policías en la ciudad y otros 600 miembros de seguridad privada en zonas cercanas al estadio.

Según explicó la funcionaria, los simpatizantes argentinos ingresarán por la puerta N°4, mientras que los hinchas ingleses lo harán por la puerta N°3, con el objetivo de reducir el contacto entre ambas parcialidades. De todos modos, como las entradas fueron adquiridas previamente, se espera que dentro del estadio haya sectores con público mezclado.

Además de las banderas con mensajes vinculados a Malvinas o provocaciones hacia la hinchada rival, también estará prohibido ingresar con botellas y elementos contundentes.

Monteoliva también informó que ya fueron identificados 13 argentinos por intentar eludir controles o ingresar con entradas falsas, motivo por el cual se les aplicó la prohibición de concurrir a los estadios tanto durante el Mundial como en Argentina.

La funcionaria agregó que las autoridades argentinas entregaron a Estados Unidos el listado de personas alcanzadas por el derecho de admisión, un registro que incluye a 33.000 hinchas.

El mensaje del plantel argentino

Después del triunfo ante Suiza, el entrenador Lionel Scaloni intentó bajarle la carga extrafutbolística al cruce con Inglaterra. “Se trata sólo de un partido de fútbol”, expresó el DT, en una línea que también siguieron varios jugadores del plantel.

Dibu Martínez, que desarrolló buena parte de su carrera en Inglaterra, también habló con respeto sobre el rival. “Mis hijos nacieron ahí, hace 16 años que convivo ahí, así que solo queda disfrutar ese partido y tratar de ganarlo como todos”, sostuvo el arquero.

En el mismo sentido, Rodrigo De Paul remarcó que la causa Malvinas debe ser tratada en otros ámbitos. “Es un partido de fútbol. Tiene mucha trascendencia, trae muchos recuerdos por lo que hizo Diego y por lo que sucedió en ese momento. Pero tenemos que entender que las Malvinas se tienen que discutir en otros lugares”, expresó.

El comunicado de los Veteranos de Malvinas

En la previa del encuentro, la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas emitió un comunicado en el que pidió diferenciar el fervor deportivo de la causa nacional.

“El deporte no es la guerra”, señalaron, al remarcar que la semifinal debe ser entendida como un evento deportivo y no como una revancha histórica.

También pidieron que el reclamo por la soberanía se mantenga desde el respeto, la memoria y la diplomacia, sin caer en expresiones de odio o xenofobia.

“La pelota rueda, el orgullo por nuestros colores se multiplica, pero la memoria permanece intacta”, expresaron desde la Federación.

Argentina e Inglaterra se enfrentarán por un lugar en la final del Mundial 2026, en un duelo cargado de historia, emoción y también fuertes controles de seguridad.