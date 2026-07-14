Cambio de horario para el partido entre Mitre y Racing de Córdoba por la Primera Nacional

El Aurinegro recibirá el viernes a la Academia cordobesa con la necesidad de reencontrarse con el triunfo.

Hoy 12:31

Mitre tendrá un cambio en la programación de su próximo compromiso por la Primera Nacional. El encuentro ante Racing de Córdoba, correspondiente a la fecha 21 de la Zona A, se disputará finalmente el próximo viernes desde las 16.

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Inicialmente, el partido estaba previsto para las 21, pero finalmente fue reprogramado para la tarde. El duelo se jugará en el estadio Dres. José y Antonio Castiglione, donde el Aurinegro buscará hacerse fuerte como local.

El equipo santiagueño llega golpeado después de la dura derrota por goleada ante Estudiantes de Caseros en Buenos Aires, resultado que profundizó su complicado presente en la tabla.

Mitre necesita reencontrarse con el triunfo para empezar a despegar y salir de la zona de descenso, en una etapa clave de la temporada donde cada punto comienza a tener un peso decisivo.

Ante Racing de Córdoba, el Aurinegro tendrá una nueva oportunidad para cambiar la imagen y recuperar confianza frente a su gente.