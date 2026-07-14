Con De Paul en duda, Scaloni define el once de Argentina para enfrentar a Inglaterra

El entrenador de la Selección Argentina terminará de resolver la formación en la última práctica previa a la semifinal del Mundial 2026. No se esperan demasiados cambios, aunque el mediocampista podría dejar su lugar.

Hoy 12:24

La Selección Argentina atraviesa las horas decisivas antes de la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra, que se jugará este miércoles desde las 16 en Atlanta. En la previa, Lionel Scaloni terminará de definir el equipo titular en el entrenamiento de este martes, el último antes del cruce por un lugar en la final.

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En principio, no se esperan demasiadas modificaciones con respecto al once que viene de ganarle 3-1 a Suiza en el alargue. Aquel partido fue la cuarta vez en todo su ciclo que Scaloni repitió una formación titular, una señal de confianza hacia la base que viene sosteniendo durante el torneo.

Sin embargo, la principal duda pasa por Rodrigo De Paul. El mediocampista, una pieza clave durante toda la etapa de Scaloni al frente de la Selección, podría dejar su lugar entre los titulares. Ya había estado cerca de salir antes del partido ante Egipto y fue reemplazado en los últimos dos encuentros de la Albiceleste.

Por ahora, la línea de cinco no aparece como el plan principal del cuerpo técnico. En caso de que haya una modificación, todo indica que sería en la mitad de la cancha, con De Paul como el futbolista con más chances de salir del once inicial.

Si finalmente el mediocampista no arranca desde el inicio, los principales candidatos a ingresar son Nicolás González y Giuliano Simeone.

El jugador surgido en Argentinos Juniors viene siendo uno de los primeros cambios de Scaloni durante los partidos y respondió con buenos rendimientos. Si se mete en el equipo, podría hacerlo como volante por la izquierda, aunque restaría definir cómo se acomoda el sector derecho del mediocampo.

La otra alternativa es Giuliano Simeone, futbolista del Atlético de Madrid, más acostumbrado a jugar por delante del lateral derecho. De todos modos, su ingreso desde el arranque sería una variante más sorpresiva, ya que en este Mundial solo fue titular ante Jordania.

Otra duda está en el lateral derecho. Nahuel Molina corre con ventaja para mantenerse en el equipo, aunque Gonzalo Montiel también aparece como una opción posible para Scaloni.

Como suele ocurrir en la Selección, el entrenador mantendrá la incógnita hasta último momento. El once será comunicado al plantel recién el miércoles, en la charla técnica previa al partido.

La probable formación de Argentina vs. Inglaterra

Dibu Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Argentina buscará ante Inglaterra meterse en una nueva final mundialista, en un partido cargado de historia y con varias decisiones tácticas todavía por resolverse.