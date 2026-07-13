Francia y España se enfrentan en un duelo imperdible por un lugar en la final del Mundial 2026

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 JUL 2026 | 15º
Mundial 2026
FINALIZADO
Argentina 3
Suiza 1
FINALIZADO
FINALIZADO
Noruega 1
Inglaterra 2
FINALIZADO
16:00
Francia -
España -
14 / 07 / 2026
16:00
Inglaterra -
Argentina -
15 / 07 / 2026
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Costa de Marfil
1 - 2
Noruega
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Francia
3 - 0
Suecia
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 0
Ecuador
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
3 - 0
Austria
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
2 - 1
Croacia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
2 - 0
Argelia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Australia
1 - 1
Egipto
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Colombia
1 - 0
Ghana
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Canadá
0 - 3
Marruecos
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Paraguay
0 - 1
Francia
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
Brasil
1 - 2
Noruega
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 3
Inglaterra
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
0 - 1
España
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
1 - 4
Bélgica
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Egipto
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
0 - 0
Colombia
9 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
2 - 0
Marruecos
10 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
2 - 1
Bélgica
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Noruega
1 - 2
Inglaterra
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 1
Suiza
14 / 07 / 2026 16:00
Francia
vs
España
15 / 07 / 2026 16:00
Inglaterra
vs
Argentina

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Francia y España se enfrentan en un duelo imperdible por un lugar en la final del Mundial 2026

Dos de los máximos candidatos al título se medirán este martes, desde las 16, en el Estadio Dallas. El ganador jugará la final ante el vencedor del cruce entre Argentina e Inglaterra. Transmite Canal 7 de Santiago del Estero.

Hoy 22:26

Francia y España protagonizarán este martes una de las semifinales más atractivas del Mundial 2026. El encuentro se jugará desde las 16, en el Estadio Dallas, y será televisado por Canal 7 de Santiago del Estero.

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El duelo pondrá frente a frente a dos de los grandes candidatos al título. El ganador se clasificará a la final de la Copa del Mundo, donde enfrentará al vencedor del partido entre Argentina e Inglaterra.

Les Bleus llegan con una campaña perfecta: ganaron los seis partidos que disputaron en los 90 minutos. En la fase de grupos, dentro del Grupo I, vencieron 3-1 a Senegal, 4-1 a Irak y 4-1 a Noruega, para avanzar como líderes de su zona.

En la etapa eliminatoria, el equipo dirigido por Didier Deschamps goleó 3-0 a Suecia en dieciseisavos de final. Luego sufrió para superar 1-0 a Paraguay, con un penal convertido por Kylian Mbappé en el segundo tiempo, y en cuartos derrotó 2-0 a Marruecos.

Con Mbappé como máxima figura, con ocho goles en seis partidos, Francia se ilusiona con jugar su tercera final mundial consecutiva. En ofensiva también cuenta con nombres de enorme peso como Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué y Bradley Barcola.

De lograrlo, el seleccionado francés igualará una marca que solo alcanzaron Alemania entre 1982, 1986 y 1990, y Brasil entre 1994, 1998 y 2002: disputar tres finales mundialistas consecutivas.

Del otro lado estará España, que empezó el torneo con un empate sin goles ante Cabo Verde, pero luego levantó su nivel y terminó como líder del Grupo H tras vencer 4-0 a Arabia Saudita y 1-0 a Uruguay.

En dieciseisavos de final, La Roja goleó 3-0 a Austria y se consolidó como una de las candidatas. Luego, en octavos, superó un duelo muy cerrado ante Portugal gracias a un gol de Mikel Merino sobre el final del partido.

En cuartos de final volvió a imponerse por 1-0, esta vez ante Bélgica, nuevamente con un tanto de Merino, quien se transformó en una pieza clave cada vez que le toca ingresar.

El equipo de Luis de la Fuente tendrá como principales cartas ofensivas a Mikel Oyarzabal, goleador del equipo con cuatro tantos, y a Lamine Yamal, una de las grandes figuras de la nueva generación española, que buscará aparecer en un partido decisivo.

La probable formación de Francia

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

El posible once de España

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte; Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

Datos del partido

Hora: 16.00
TV: Canal 7 de Santiago del Estero
Árbitro: Iván Barton
Estadio: Dallas

Con figuras de jerarquía, campañas sólidas y un lugar en la final como premio mayor, Francia y España jugarán una semifinal con clima de final anticipada.

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