Francia y España se enfrentan en un duelo imperdible por un lugar en la final del Mundial 2026

Dos de los máximos candidatos al título se medirán este martes, desde las 16, en el Estadio Dallas. El ganador jugará la final ante el vencedor del cruce entre Argentina e Inglaterra. Transmite Canal 7 de Santiago del Estero.

Hoy 22:26

Francia y España protagonizarán este martes una de las semifinales más atractivas del Mundial 2026. El encuentro se jugará desde las 16, en el Estadio Dallas, y será televisado por Canal 7 de Santiago del Estero.

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El duelo pondrá frente a frente a dos de los grandes candidatos al título. El ganador se clasificará a la final de la Copa del Mundo, donde enfrentará al vencedor del partido entre Argentina e Inglaterra.

Les Bleus llegan con una campaña perfecta: ganaron los seis partidos que disputaron en los 90 minutos. En la fase de grupos, dentro del Grupo I, vencieron 3-1 a Senegal, 4-1 a Irak y 4-1 a Noruega, para avanzar como líderes de su zona.

En la etapa eliminatoria, el equipo dirigido por Didier Deschamps goleó 3-0 a Suecia en dieciseisavos de final. Luego sufrió para superar 1-0 a Paraguay, con un penal convertido por Kylian Mbappé en el segundo tiempo, y en cuartos derrotó 2-0 a Marruecos.

Con Mbappé como máxima figura, con ocho goles en seis partidos, Francia se ilusiona con jugar su tercera final mundial consecutiva. En ofensiva también cuenta con nombres de enorme peso como Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué y Bradley Barcola.

De lograrlo, el seleccionado francés igualará una marca que solo alcanzaron Alemania entre 1982, 1986 y 1990, y Brasil entre 1994, 1998 y 2002: disputar tres finales mundialistas consecutivas.

Del otro lado estará España, que empezó el torneo con un empate sin goles ante Cabo Verde, pero luego levantó su nivel y terminó como líder del Grupo H tras vencer 4-0 a Arabia Saudita y 1-0 a Uruguay.

En dieciseisavos de final, La Roja goleó 3-0 a Austria y se consolidó como una de las candidatas. Luego, en octavos, superó un duelo muy cerrado ante Portugal gracias a un gol de Mikel Merino sobre el final del partido.

En cuartos de final volvió a imponerse por 1-0, esta vez ante Bélgica, nuevamente con un tanto de Merino, quien se transformó en una pieza clave cada vez que le toca ingresar.

El equipo de Luis de la Fuente tendrá como principales cartas ofensivas a Mikel Oyarzabal, goleador del equipo con cuatro tantos, y a Lamine Yamal, una de las grandes figuras de la nueva generación española, que buscará aparecer en un partido decisivo.

La probable formación de Francia

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

El posible once de España

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte; Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

Datos del partido

Hora: 16.00

TV: Canal 7 de Santiago del Estero

Árbitro: Iván Barton

Estadio: Dallas

Con figuras de jerarquía, campañas sólidas y un lugar en la final como premio mayor, Francia y España jugarán una semifinal con clima de final anticipada.