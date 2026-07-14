Fiscalía esclarece robo en finca de Rosario de Lerma con éxito

La Fiscalía Penal de Rosario de Lerma ha esclarecido un robo en una finca local, recuperando elementos sustraídos y deteniendo al presunto autor del delito.

Hoy 01:19

La Fiscalía Penal de Rosario de Lerma ha logrado esclarecer un robo que ocurrió en una finca de la localidad, donde se sustrajeron una montura, lazos y otros elementos rurales. Este avance se produce tras una investigación exhaustiva que permitió identificar al presunto autor y recuperar los bienes robados.

El fiscal penal Daniel Escalante encabezó la investigación, que se inició luego de la denuncia presentada por el propietario del establecimiento. Este alertó sobre el faltante de diversos elementos que estaban guardados en un galpón.

Durante las tareas investigativas, se descubrió que el delincuente había ingresado al inmueble tras violentarse una reja de una ventana, lo que le permitió acceder y llevar a cabo el robo.

El personal policial y de Criminalística realizó las pericias correspondientes en el lugar del hecho, y también se tomaron declaraciones de vecinos de la zona para avanzar en la pesquisa.

Con las pruebas obtenidas, los investigadores lograron identificar al presunto autor del robo. Con la autorización del Juzgado de Garantías, a cargo de Ignacio Colombo, se impusieron medidas de restricción que prohíben al sospechoso mantener contacto con la víctima y acercarse a menos de 500 metros de la finca.

En el marco de los procedimientos, se secuestraron todos los elementos denunciados como robados, así como las prendas de vestir que el sospechoso habría utilizado durante el ilícito. Los bienes ya fueron restituidos a su propietario.

Según informó la Fiscalía, el acusado será imputado en las próximas horas por el delito de robo en despoblado, lo que resalta la efectividad de la investigación y la acción judicial en la localidad.