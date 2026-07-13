La Banda: intentó escapar tras un robo y descubrieron que tenía un pedido de detención vigente

El sospechoso, de 24 años, fue localizado durante un patrullaje preventivo luego de ingresar a una vivienda y sustraer diversos bienes. Quedó a disposición de la Justicia.

Hoy 22:48

Un joven de 24 años fue detenido este lunes por la tarde en La Banda luego de ingresar a una vivienda, sustraer diversos bienes e intentar escapar. Al ser interceptado por la Policía, los efectivos comprobaron que, además, registraba un pedido de detención vigente por una causa de robo.

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El procedimiento se concretó alrededor de las 17, cuando personal de la División Prevención N.º 4 fue alertado sobre el ingreso de un desconocido a un domicilio de la ciudad bandeña. Con las características aportadas por testigos, los uniformados realizaron un patrullaje por la zona y lograron localizar al sospechoso a pocos minutos del hecho.

Al proceder a su identificación, los efectivos constataron que se trataba de un joven domiciliado en el barrio Avenida, sobre quien pesaba un pedido de detención vigente en el marco de otra causa por robo.

El acusado fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó alojado a disposición de las autoridades judiciales competentes, mientras continúan las actuaciones para esclarecer el hecho y determinar su responsabilidad en el ilícito.