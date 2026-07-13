Irreconocible: Tom Cruise sorprende con su transformación para “Digger”, la nueva película de Alejandro González Iñárritu

El actor se pone por primera vez bajo la dirección del cineasta mexicano y muestra un cambio físico impresionante para su rol.

Hoy 23:19

Tom Cruise volvió a dejar boquiabiertos a sus seguidores con el primer adelanto de “Digger”, su próxima película dirigida por Alejandro González Iñárritu. La breve secuencia de dos minutos y medio revela una transformación física impactante, fruto de maquillaje, vestuario y preparación actoral, que convierte al actor en el multimillonario protagonista de esta comedia negra.

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Hasta ahora, los pósters y fotos promocionales apenas dejaban entrever al actor, mostrando su silueta o su rostro cubierto por sombras. En el clip recientemente publicado, se puede ver por primera vez la cara de Cruise caracterizado como Digger Rockwell, un empresario cuya empresa provoca un desastre ecológico que amenaza con desencadenar una catástrofe global.

Según Variety, Cruise destacó que el papel fue uno de los más desafiantes de su carrera: "Nunca había tenido algo que me exigiera de esta manera, y Alejandro tampoco", confesó. La historia sigue a Digger mientras enfrenta las consecuencias de sus acciones y debe demostrar que puede salvar a la humanidad antes de que sea demasiado tarde, con la presión incluso del presidente de Estados Unidos.

El elenco de “Digger” incluye también a John Goodman, Riz Ahmed, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde y Emma D’Arcy, y el estreno está previsto para octubre de 2026.

Cruise admitió que uno de los motivos por los que aceptó este rol fue su admiración por la filmografía de Iñárritu. "Cuando vi ‘Amores Perros’ por primera vez, pensé: ‘¡Qué demonios! ¡Este tipo es increíble!’”, recordó el actor durante un encuentro con medios especializados en Hollywood. La propuesta de “Digger” nació hace siete años, y desde entonces Cruise y el director trabajaron de manera cercana, repasando el guion en persona antes de comenzar la producción.