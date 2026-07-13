La picante predicción en Inglaterra antes de enfrentar a Argentina: “Lo vamos a mandar a dormir a Messi”

Joe Cole, exmediocampista de los Tres Leones, se mostró confiado de cara a la semifinal del Mundial 2026 y aseguró que su selección llegará a la final.

Hoy 08:59

La previa entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 ya empezó a calentarse del otro lado del Atlántico. A pocos días del cruce en Atlanta, varias figuras históricas de los Tres Leones comenzaron a palpitar el partido, pero quien lanzó la frase más picante fue Joe Cole.

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El exmediocampista inglés, mundialista en 2002, 2006 y 2010, se mostró muy confiado en las chances de su selección y apuntó directamente contra Lionel Messi, que jugará por primera vez en su carrera un partido mundialista ante Inglaterra.

Durante un debate junto a Gary Lineker, Alan Shearer y Micah Richards, Cole fue contundente al hablar del capitán argentino. “Bueno, habrá que mandarlo a dormir. Lo vamos a mandar a dormir. Sí, al 100%”, lanzó con tono desafiante.

La frase generó reacción inmediata entre los presentes, que intentaron bajarle el tono al comentario para evitar que luego quedara expuesto si Messi vuelve a tener una actuación decisiva. Sin embargo, Cole redobló la apuesta.

“Lo digo ahora mismo: vamos a llegar a la final del Mundial”, aseguró el exjugador de Chelsea y Liverpool, convencido de que Inglaterra puede superar al equipo de Lionel Scaloni.

En la misma línea, Micah Richards reconoció que el partido será exigente y que Argentina tiene futbolistas “mañosos y ganadores”, pero también se mostró confiado en las virtudes del equipo dirigido por Thomas Tuchel. “Tenemos demasiada velocidad para las fortalezas de Argentina y les vamos a ganar. Lo siento en los huesos”, sostuvo.

Las declaraciones de Cole llamaron la atención porque, en otras oportunidades, había elogiado públicamente a Messi y lo había ubicado por encima de Cristiano Ronaldo. Incluso llegó a decir que el rosarino era “el único que lo ha conseguido todo”.

Otro que también elevó la temperatura de la previa fue Gary Neville, aunque en su caso apuntó contra la defensa argentina. El exlateral inglés habló de Cristian Romero y Lisandro Martínez, a quienes calificó como “la mejor-peor pareja de centrales del mundo”, por sus momentos de gran nivel y algunos errores puntuales.

“Por momentos son absolutamente extraordinarios y, al instante siguiente, pasan de lo sublime a lo ridículo”, expresó Neville, en otra frase que no pasó desapercibida en la antesala del cruce.

Argentina llega a la semifinal después de superar a Suiza por 3-1 en tiempo suplementario, mientras que Inglaterra dejó en el camino a Noruega con un 2-1 también en el alargue.

El partido entre Argentina e Inglaterra se jugará este miércoles 15 de julio, desde las 16, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Será un duelo cargado de historia, con un lugar en la final del Mundial como premio mayor.