La picante predicción en Inglaterra antes de enfrentar a Argentina: “Lo vamos a mandar a dormir a Messi”

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 JUL 2026 | 20º
Mundial 2026
FINALIZADO
Argentina 3
Suiza 1
FINALIZADO
FINALIZADO
Noruega 1
Inglaterra 2
FINALIZADO
16:00
Francia -
España -
14 / 07 / 2026
16:00
Inglaterra -
Argentina -
15 / 07 / 2026
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Brasil
2 - 1
Japón
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Alemania
1 - 1
Paraguay
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Países Bajos
1 - 1
Marruecos
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Costa de Marfil
1 - 2
Noruega
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Francia
3 - 0
Suecia
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 0
Ecuador
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
3 - 0
Austria
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
2 - 1
Croacia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
2 - 0
Argelia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Australia
1 - 1
Egipto
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Colombia
1 - 0
Ghana
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Canadá
0 - 3
Marruecos
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Paraguay
0 - 1
Francia
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
Brasil
1 - 2
Noruega
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 3
Inglaterra
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
0 - 1
España
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
1 - 4
Bélgica
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Egipto
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
0 - 0
Colombia
9 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
2 - 0
Marruecos
10 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
2 - 1
Bélgica
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Noruega
1 - 2
Inglaterra
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 1
Suiza
14 / 07 / 2026 16:00
Francia
vs
España
15 / 07 / 2026 16:00
Inglaterra
vs
Argentina

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

La picante predicción en Inglaterra antes de enfrentar a Argentina: “Lo vamos a mandar a dormir a Messi”

Joe Cole, exmediocampista de los Tres Leones, se mostró confiado de cara a la semifinal del Mundial 2026 y aseguró que su selección llegará a la final.

Hoy 08:59
Joe Cole Messi

La previa entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 ya empezó a calentarse del otro lado del Atlántico. A pocos días del cruce en Atlanta, varias figuras históricas de los Tres Leones comenzaron a palpitar el partido, pero quien lanzó la frase más picante fue Joe Cole.

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El exmediocampista inglés, mundialista en 2002, 2006 y 2010, se mostró muy confiado en las chances de su selección y apuntó directamente contra Lionel Messi, que jugará por primera vez en su carrera un partido mundialista ante Inglaterra.

Durante un debate junto a Gary Lineker, Alan Shearer y Micah Richards, Cole fue contundente al hablar del capitán argentino. “Bueno, habrá que mandarlo a dormir. Lo vamos a mandar a dormir. Sí, al 100%”, lanzó con tono desafiante.

La frase generó reacción inmediata entre los presentes, que intentaron bajarle el tono al comentario para evitar que luego quedara expuesto si Messi vuelve a tener una actuación decisiva. Sin embargo, Cole redobló la apuesta.

Lo digo ahora mismo: vamos a llegar a la final del Mundial”, aseguró el exjugador de Chelsea y Liverpool, convencido de que Inglaterra puede superar al equipo de Lionel Scaloni.

En la misma línea, Micah Richards reconoció que el partido será exigente y que Argentina tiene futbolistas “mañosos y ganadores”, pero también se mostró confiado en las virtudes del equipo dirigido por Thomas Tuchel. “Tenemos demasiada velocidad para las fortalezas de Argentina y les vamos a ganar. Lo siento en los huesos”, sostuvo.

Las declaraciones de Cole llamaron la atención porque, en otras oportunidades, había elogiado públicamente a Messi y lo había ubicado por encima de Cristiano Ronaldo. Incluso llegó a decir que el rosarino era “el único que lo ha conseguido todo”.

Otro que también elevó la temperatura de la previa fue Gary Neville, aunque en su caso apuntó contra la defensa argentina. El exlateral inglés habló de Cristian Romero y Lisandro Martínez, a quienes calificó como “la mejor-peor pareja de centrales del mundo”, por sus momentos de gran nivel y algunos errores puntuales.

Por momentos son absolutamente extraordinarios y, al instante siguiente, pasan de lo sublime a lo ridículo”, expresó Neville, en otra frase que no pasó desapercibida en la antesala del cruce.

Argentina llega a la semifinal después de superar a Suiza por 3-1 en tiempo suplementario, mientras que Inglaterra dejó en el camino a Noruega con un 2-1 también en el alargue.

El partido entre Argentina e Inglaterra se jugará este miércoles 15 de julio, desde las 16, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Será un duelo cargado de historia, con un lugar en la final del Mundial como premio mayor.

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