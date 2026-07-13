"El deporte no repara las pérdidas": la carta del hijo de un caído en Malvinas antes de la semifinal

Santiago Martella, hijo del teniente Luis Carlos Martella, llamó a vivir el duelo entre Argentina e Inglaterra como un partido de fútbol y recordó que la soberanía de las Islas Malvinas debe defenderse por la vía diplomática.

Hoy 19:27

En la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, Santiago Martella, hijo del teniente Luis Carlos Martella, caído durante la Guerra de Malvinas, publicó una carta en la que pidió no confundir el fútbol con el conflicto bélico y dejó una reflexión que rápidamente se viralizó: "El deporte no repara las pérdidas".

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El periodista, cuyo padre murió el 12 de junio de 1982 durante los combates en el monte Dos Hermanas y hoy descansa en el cementerio de Darwin, sostuvo que el encuentro deportivo tiene una carga simbólica imposible de ignorar, pero remarcó que no debe convertirse en una revancha por la guerra.

"El deporte no repara esas pérdidas. Tampoco puede saldar cuentas con la diplomacia. No cambia lo que pasó. Es inaceptable cargarle a los jugadores responsabilidades que no les pertenecen. Ellos juegan otra historia", escribió Martella en su mensaje.

Además, pidió evitar discursos que fomenten la violencia y recordó que la cuestión de la soberanía de las Islas Malvinas debe resolverse por la vía diplomática. "Si ganamos con un gol de Messi de tiro libre no nos van a devolver las Malvinas. Eso tiene que ser por vía diplomática. No tiene que haber otra guerra", expresó.

Martella conserva una carta que su padre le escribió desde Puerto Argentino el 16 de mayo de 1982, el día en que cumplía un año. Semanas después, el militar falleció en combate. Desde entonces, ese escrito se convirtió en uno de los recuerdos más valiosos de su familia y marcó su vida.

El periodista, que visitó las islas en cuatro oportunidades y este miércoles cubrirá la semifinal para TN, concluyó que el partido debe ser también un ejercicio de memoria para recordar a quienes dieron su vida en la guerra, sin perder de vista que el deporte y la historia transitan caminos diferentes.