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SANTIAGO DEL ESTERO | 13 JUL 2026 | 17º
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Locales

El secretario Benavente participó de una jornada con centros de estudiantes del secundario

La actividad reunió a alumnos del nivel secundario con el objetivo de brindarles herramientas para definir su futuro académico y profesional.

Hoy 20:49

El secretario de Coordinación, Ing. Mario Benavente, y la ministra de Educación, Dra. Mariela Nassif, participaron de la jornada “Centro de Estudiantes”, organizada especialmente para acompañar a los estudiantes del nivel secundario en el proceso de orientación vocacional y en la elección de su futuro académico y profesional.

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Impulsado por el Ministerio de Educación, el encuentro brindó a los participantes información, asesoramiento y herramientas que les permitieron conocer la oferta académica, reflexionar sobre sus intereses, habilidades y proyectos de vida, y tomar decisiones informadas respecto de la continuidad de sus estudios.

La iniciativa tuvo como objetivo generar un espacio de diálogo y orientación, con la participación de profesionales e instituciones educativas, promoviendo que cada estudiante pueda construir su proyecto de vida con mayores oportunidades y confianza.

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