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SANTIAGO DEL ESTERO | 13 JUL 2026 | 17º
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La reacción de Felipe Fort ante las fotos de su hermana Marta en microbikini

Marta Fort impactó en redes con sus fotos en microbikini desde Miami y despertó una divertida reacción de su hermano Felipe.

Hoy 22:01
Marta Fort

Marta Fort volvió a acaparar la atención en redes sociales tras publicar una serie de fotos en microbikini durante su viaje a Miami para cubrir el Mundial 2026. La hija de Ricardo Fort acompañó las imágenes con el mensaje: "Parada por MIA y seguimos", mientras disfrutaba de un día de playa.

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Las fotos generaron decenas de miles de “Me gusta” y comentarios de seguidores que celebraron su look veraniego. Sin embargo, el detalle que más llamó la atención fue la respuesta de su hermano Felipe Fort. El empresario y figura mediática dejó un aviso en los comentarios: "Ojito que los estoy leyendo", despertando risas y reacciones entre los fanáticos de ambos hermanos.

El intercambio refleja la relación cercana y divertida entre Marta y Felipe, quienes suelen protagonizar momentos virales cada vez que comparten contenido en sus redes.

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