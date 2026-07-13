La reacción de Felipe Fort ante las fotos de su hermana Marta en microbikini

Marta Fort impactó en redes con sus fotos en microbikini desde Miami y despertó una divertida reacción de su hermano Felipe.

Hoy 22:01

Marta Fort volvió a acaparar la atención en redes sociales tras publicar una serie de fotos en microbikini durante su viaje a Miami para cubrir el Mundial 2026. La hija de Ricardo Fort acompañó las imágenes con el mensaje: "Parada por MIA y seguimos", mientras disfrutaba de un día de playa.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las fotos generaron decenas de miles de “Me gusta” y comentarios de seguidores que celebraron su look veraniego. Sin embargo, el detalle que más llamó la atención fue la respuesta de su hermano Felipe Fort. El empresario y figura mediática dejó un aviso en los comentarios: "Ojito que los estoy leyendo", despertando risas y reacciones entre los fanáticos de ambos hermanos.

El intercambio refleja la relación cercana y divertida entre Marta y Felipe, quienes suelen protagonizar momentos virales cada vez que comparten contenido en sus redes.