Intentó escapar de la Policía y terminó detenido: era buscado por la Justicia Federal desde 2018

Un hombre de 28 años fue detenido este lunes por la noche en Las Termas de Río Hondo luego de intentar escapar al advertir la presencia policial. Al ser identificado, los efectivos comprobaron que era buscado por la Justicia Federal y que sobre él pesaban un pedido de detención y otras medidas judiciales vigentes.

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El procedimiento se concretó alrededor de las 20.30, mientras personal de la Unidad Táctica Motorizada (UTM) realizaba recorridos preventivos por la intersección de Buenos Aires y Uriarte. Según se informó, el sospechoso mostró una actitud nerviosa al advertir la presencia de los uniformados y emprendió la fuga a pie, aunque fue interceptado a pocos metros.

Tras identificarlo como Lazarte, de 28 años, los efectivos consultaron sus datos en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) y constataron que registraba un pedido de detención vigente, además de otras medidas restrictivas dispuestas por distintos juzgados federales.

De acuerdo con la información oficial, Lazarte tenía vigente desde el 28 de junio de 2018 una prohibición para salir del país y de la provincia, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional N.º 23.737, con intervención del Juzgado Federal de Orán, en Salta. Además, desde el 22 de junio de este año pesaba sobre él un pedido de detención en una causa por presuntas infracciones a la Ley N.º 20.974 y estafa, tramitada por el Juzgado Federal N.º 3 de Mar del Plata, junto con una nueva prohibición de salida del país y de la provincia dictada el 4 de julio.

El sospechoso fue trasladado a la Comisaría Comunitaria N.º 40, donde quedó alojado por disposición del fiscal coordinador de la Circunscripción Río Hondo y Jiménez, Gustavo Montenegro, mientras continúan las actuaciones correspondientes.