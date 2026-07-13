Detenido en La Banda tras robar en un departamento en construcción: recuperan gran parte de los bienes

La Policía arrestó a un hombre de 40 años con orden de detención vigente luego de una investigación por robo; se recuperaron un termotanque, un televisor y otros objetos de valor.

Hoy 22:43

Un hombre de 40 años fue detenido en la vía pública en la intersección de avenida Libertador y calle San Juan, en La Banda, acusado de sustraer diversos bienes de un departamento en construcción del barrio Centro. El arresto fue realizado por efectivos de la División Prevención N° 4 durante un recorrido preventivo.

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Según informaron fuentes policiales, el sujeto, con domicilio en el barrio Bajo de Vértiz, contaba con una orden de detención y allanamiento vigente emitida por la Jueza de Control y Garantías de la Circunscripción Banda, en el marco de una causa por robo simple.

La investigación se inició a raíz de denuncias realizadas los días 3 y 5 de julio, cuando un hombre de 56 años reportó que desconocidos ingresaron a su departamento en construcción y se llevaron un termotanque de 40 litros sin uso, un extractor de cocina, un televisor LED y otros elementos. Tras analizar registros fílmicos y reunir información de testigos, la Brigada Interna de Investigaciones logró identificar al sospechoso.

Durante el operativo, la Policía recuperó gran parte de los objetos sustraídos, entre ellos un colchón de dos plazas, un tablón con patas de tijera, el termotanque y el extractor, los últimos aún en sus embalajes originales.

El detenido fue trasladado a la Comisaría Comunitaria N° 13, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. Los bienes recuperados también fueron ingresados a la dependencia para labrar las actas correspondientes y continuar con las actuaciones judiciales.