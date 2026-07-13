Violó una perimetral, atacó a piedrazos la casa de su madre y terminó detenido en La Banda

El acusado fue aprehendido luego de que la víctima activara el botón antipánico. Tenía un pedido de detención vigente por causas de violencia intrafamiliar y desobediencia judicial.

Hoy 22:22

Un hombre de 30 años fue aprehendido en La Banda luego de incumplir una medida de restricción, atacar a piedrazos la vivienda de su madre e intentar escapar al advertir la presencia policial.

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El procedimiento se inició cuando efectivos de la División Prevención del Departamento de Seguridad Ciudadana N.º 5 acudieron a un llamado de emergencia tras la activación del botón antipánico por parte de la mujer.

Al arribar al domicilio, la víctima manifestó que su hijo había intentado ingresar por la fuerza a la vivienda y que, al impedirle el acceso, reaccionó de manera agresiva antes de retirarse del lugar.

Mientras los uniformados recababan información sobre lo ocurrido, el acusado regresó al inmueble y comenzó a arrojar ladrillos contra la vivienda. Al advertir la presencia policial, emprendió la fuga a pie en dirección al barrio Independencia, aunque fue interceptado y reducido a pocos metros.

Tras ser trasladado a la Comisaría Comunitaria N.º 56, los efectivos comprobaron que sobre el hombre pesaba un pedido de detención vigente, relacionado con reiterados episodios de violencia intrafamiliar denunciados por su propia madre.

Según la investigación, el acusado había recuperado la libertad hacía menos de un mes, luego de permanecer detenido por una causa de lesiones y amenazas calificadas contra integrantes de su grupo familiar.

Además, pese a haber sido notificado de una prohibición de acercamiento al domicilio de la víctima, habría incumplido en reiteradas oportunidades la medida judicial, presentándose en la vivienda para exigir dinero mediante amenazas y actos intimidatorios.

Las actuaciones también indican que el imputado registraría antecedentes por conductas agresivas y consumo problemático de sustancias.

Del hecho tomó intervención la Unidad Fiscal de Género de la Circunscripción Banda y Robles, que dispuso que el acusado permanezca alojado en sede policial en calidad de aprehendido.

Por su parte, la magistrada interviniente ordenó incorporar a la causa los registros de activación del botón antipánico y las denuncias radicadas, con el objetivo de reforzar las pruebas y avanzar en la investigación.