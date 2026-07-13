VIDEO | Lo que la TV no mostró: qué le dijo Paredes a Scaloni en pleno alargue ante Suiza

Un video captó el intercambio entre el entrenador de la Selección Argentina y el volante de Boca durante el tiempo suplementario. La charla habría sido clave antes del ingreso de Nicolás Otamendi.

Hoy 15:50

En las últimas horas se volvió viral un video que muestra un particular intercambio entre Lionel Scaloni y Leandro Paredes durante el alargue del triunfo de la Selección Argentina ante Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026.

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La escena fue captada por las cámaras de televisión y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. A partir de una lectura de labios, se conoció qué habría hablado el volante con el entrenador en un momento clave del partido.

Según el análisis que se viralizó, Paredes advirtió que el equipo necesitaba reforzar la última línea para sostener el resultado en los minutos finales del tiempo suplementario.

“Necesitamos a un central”, le habría dicho el mediocampista de Boca a Scaloni. La respuesta del DT fue inmediata: “Ponemos a otro, ya está”.

Instantes después, el cuerpo técnico dispuso el ingreso de Nicolás Otamendi, una modificación pensada para darle mayor solidez defensiva al equipo argentino en el tramo decisivo del encuentro.

El video generó repercusión entre los hinchas, que destacaron tanto la lectura táctica de Paredes como la rápida reacción de Scaloni para ajustar al equipo en un momento de máxima tensión.

Argentina terminó imponiéndose 3-1 ante Suiza en el alargue y consiguió el pase a las semifinales del Mundial, donde enfrentará a Inglaterra en un cruce cargado de historia.

El historial entre Argentina e Inglaterra en Mundiales

Argentina e Inglaterra se enfrentaron en cinco oportunidades por Copas del Mundo.

El historial marca una victoria para la Albiceleste, un empate con clasificación argentina por penales y tres triunfos para el seleccionado inglés.

Cuándo juega Argentina vs. Inglaterra

El partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 se jugará el miércoles 15 de julio, desde las 16, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

La Selección buscará meterse en una nueva final mundialista, con la ilusión intacta y después de otra muestra de carácter en una instancia límite.