Milei reunió a legisladores libertarios para explicar la reforma del Banco Central

El Presidente encabezó una reunión en la Casa Rosada para explicar el proyecto que busca redefinir el rol del organismo y reforzar su independencia.

Hoy 18:38

El presidente Javier Milei encabezó este lunes una reunión con diputados y senadores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada, donde presentó los principales lineamientos de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una iniciativa que el Gobierno aún termina de elaborar y que todavía no tiene fecha de ingreso al Congreso.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante el encuentro, que se extendió por unas tres horas, el mandatario explicó las modificaciones que impulsa junto al titular del Banco Central, Santiago Bausili, y los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger. Incluso utilizó una pizarra para detallar los cambios y luego respondió preguntas de los legisladores.

Según indicaron los asistentes, el proyecto busca eliminar los múltiples objetivos incorporados a la Carta Orgánica en la reforma de 2012 para concentrar la misión del organismo en un único objetivo: preservar el valor de la moneda. También pretende prohibir la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal y fortalecer la independencia del Banco Central.

Los legisladores señalaron que aún no tuvieron acceso al texto definitivo de la iniciativa ni hubo precisiones sobre cuándo será enviada al Congreso. No obstante, el Ejecutivo anticipó que prevé impulsar otras reformas vinculadas al régimen de inocencia fiscal, la incorporación del mecanismo de "shutdown" y cambios en la regulación del mercado de seguros.

Sobre el cierre de la reunión, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, agradeció la presencia de los legisladores. Del encuentro también participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, además de funcionarios del Gobierno nacional.

En la previa del encuentro, algunos legisladores hicieron referencia al clima mundialista por la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 e incluso asistieron con la camiseta albiceleste, aunque la reunión estuvo centrada en la explicación de la reforma que impulsa el Gobierno sobre el Banco Central.