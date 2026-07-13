Un motociclista terminó hospitalizado tras impactar contra un auto en el barrio Saint Germain

El siniestro ocurrió en la intersección de las avenidas Víctor Yunes y San Patricio. La víctima fue trasladada al Hospital Regional para recibir asistencia médica.

Hoy 20:43

Un hombre resultó herido este lunes al mediodía luego de protagonizar un violento choque con un automóvil en la intersección de las avenidas Víctor Yunes y San Patricio, en el barrio Saint Germain, ubicado en la zona sur de la ciudad Capital. A raíz del impacto, el conductor del rodado menor debió ser trasladado al Hospital Regional.

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El siniestro vial se registró alrededor de las 13. De acuerdo con las primeras averiguaciones, el automóvil circulaba por avenida Víctor Yunes con sentido oeste-este, mientras que la motocicleta lo hacía por avenida San Patricio en dirección norte-sur. Por causas que aún son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron en la mencionada intersección.

Como consecuencia del fuerte impacto, el motociclista cayó sobre la cinta asfáltica y sufrió diversas lesiones, por lo que testigos alertaron a los servicios de emergencia. Minutos después, una ambulancia arribó al lugar, asistió a la víctima y la trasladó al centro de salud para una evaluación más exhaustiva.

Según trascendió, el hombre presentaría una presunta fractura en la pierna izquierda. Además, se informó que al momento del accidente llevaba colocado el casco protector, elemento que habría contribuido a evitar lesiones de mayor gravedad.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Comunitaria N° 51, que realizó las pericias y las actuaciones correspondientes para establecer la mecánica del siniestro. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de turno.