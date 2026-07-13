Nueva Esperanza: el peronista Martín Aguilar lanzó su candidatura a intendente

El acto se desarrolló en el tradicional Salón Chicho, colmado en su interior y adyacencias.

Hoy 21:13

El peronismo de Nueva Esperanza -cabecera del departamento Pellegrini-, concretó este lunes el lanzamiento como candidato a intendente del profesor Martín Aguilar, quien lleva también dos listas colectoras de concejales.

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El acto se desarrolló en el tradicional Salón Chicho colmado en su interior y adyacencias, con un marco efusivo y la presencia del senador nacional y titular del PJ santiagueño, José Emilio Neder.

Abrió el acto la diputada provincial Tomasa Salvatierra, destacando "a Martín como un joven con ideas para transformar la realidad, y un fuerte compromiso de trabajo todos los días".

A su turno Martín Aguilar, visiblemente emocionado, agradeció "a todos por su presencia y acompañamiento, por este calor popular genuino y unidad de la militancia peronista, llevando nuestro mensaje a cada vecino en el Circuito 154".

"A nuestro equipo de trabajo siempre lo van a ver haciendo cosas por la gente, sobre todo de los que menos tienen, así empezamos allá por 2020 junto a otros compañeros de la Juventud en plena pandemia, y seguimos haciéndolo porque queremos lo mejor para Nueva Esperanza. Tenemos muchos proyectos que los estamos transmitiendo en cada encuentro, y junto al Gobierno Provincial ahora vamos por eso”, remarcó.

El cierre estuvo a cargo de José Emilio Neder, quien en principio transmitió a Aguilar "los afectuosos saludos del gobernador Elías Suárez y del senador Gerardo Zamora".

Luego agregó: "Es una alegría estar muy grande estar aquí, junto a tanta gente amiga, y a un joven como Martín con mucha capacidad para construir desde el presente un hermoso futuro en Nueva Esperanza", subrayó.

"Este es el camino: no bajar nunca los brazos ante el ajuste de la derecha que gobierna el país, no vamos a dejar que nos cierren las puertas del progreso. Esa convicción y este acompañamiento de militantes y vecinos, es lo que llevará al triunfo el próximo 2 de agosto", concluyó.